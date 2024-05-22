الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحت إشراف الاتحاد الدولي.. انطلاق الدراسة الدولية للمدربين للكرة الطائرة

الدراسات الدولية
الدراسات الدولية لمدربي الكرة الطائرة

افتتح المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، الدراسة الدولية للمدربين للكرة الطائرة التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 21 وحتى 25 مايو الجاري بالمركز الأولمبي بالمعادي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة وبرعاية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.


وتشهد  الدراسة الدولية مشاركة  44 دارسا من مصر، بالإضافة إلى دارس واحد فقط من المملكة العربية السعودية.

وسيتم خلال الدورة التركيز على الجانب العلمي  وكذلك الاختبارات النظرية من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع الدارسين.

ويحاضر في الدورة الكابتن شريف عبد الوهاب بإسناد من قبل الاتحاد الدولي.
 

ويأتى تنظيم الدراسة فى إطار خطة الاتحاد المصري ومجلس الإدارة لتطوير المدربين وتأهيلهم علمياً حتى يتم الاستفادة بهم خلال المرحلة المقبلة.


ويخطط مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة لإعداد جيل جديدة من المدربين للمساعدة فى بناء أجيال جديدة من اللاعبين المميزين فى اللعبة.

وقد تم دعوة العديد من الخبراء المصريين من أجل المشاركة وإلقاء المحاضرات، منهم: “الكابتن زهير عمار المحاضر الدولي والخبير الرياضي، والدكتور وجيه حمدي عميد كلية التربية الرياضية سابقًا وأستاذ التدريب الرياضي، والكابتن عماد فاروق خبير علم النفس الرياضي، والدكتور بلال عامر مخطط أحمال المنتخب القومي، والدكتور عبد الرحمن غانم أخصائي الإصابات والمنتخبات القومية“.


من جانبه أكد المهندس ياسر قمر، أنه يسعى دائما لخدمة الكرة الطائرة المصرية في كافة المجالات والحمد لله نجح مجلس الإدارة  في الوصل بنتائج المنتخبات الوطنية للعالمية وتصدرت منتخبات مصر ىجال وسيدات القارة الأفريقية لذلك كان من الضروري الاهتمام بالمدرب وتأهيله عالمياً بإشراف من قبل الاتحاد الدولي للعبة حتى يكون هناك كوادر مصرية مميزة يتم الاستعانة بهم في العديد من الدول العربية والأوروبية أيضا.

المهندس ياسر قمر الدراسة الدولية بالمركز الأولمبي بالمعادي ياسر قمر الكرة الطائرة المصرية

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