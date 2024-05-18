اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن توقيع الإسبانى مونزو مدربا لـ"منتخب الطائرة"

يعقد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 3:30 عصر اليوم، السبت، بفندق اتحاد الشرطة بالدراسة، للإعلان عن توقيع الإسباني "فرناندو مونزو"، عقود تدريب منتخب الطائرة الأول للرجال من أجل تجهيز الفراعنة خلال المرحلة المقبلة قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وأتم اتحاد الطائرة اتفاقه مع مونزو ليقود منتخب مصر حيث يمتد العقد 3 أشهر وينتهي في الأول من سبتمبر المقبل 2024 يقود خلالها مونزو الفراعنة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة لدورة الألعاب الأولمبية.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر اجتماعا مع مونزو تم خلاله الاتفاق على خطة إعداد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان مونزو قد قاد النادي الأهلي مؤخرا لتحقيق رباعية الدوري وكأس مصر وكأس السوبر المحلي و بطولة أفريقيا والتأهل لمونديال الأندية.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن قرار تعيين الإسباني “فرناندو مونزو”

لقيادة المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة، جاء نظراً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المدرب الإسباني بالإضافة إلى أنه يعرف الكثير عن إمكانات اللاعبين المصريين، نظراً لتواجده مؤخراً بمصر وقيادته للأهلي وتحقيق نتائج مميزة مع الفريق الأحمر مما جعل مجلس إدارة الاتحاد على ثقة كبيرة في قدراته لتحقيق الهدف خلال المرحلة المقبلة.

وضمن منتخب مصر للكرة الطائرة تأهله لأولمبياد باريس وفقا للكوتا القارية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قد نجح الصيف الماضي في التتويج بلقب بطولة أفريقيا التي استضافتها مصر.

وحقق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر نتائج مميزة على صعيد منتخب الناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات وتصدرت الكرة الطائرة المصرية القارة الأفريقية بجدارة.