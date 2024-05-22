اتحاد الكرة يتجاهل طلب بيريرا بشأن مستحقات حكام المظاليم

تجاهل مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، طلب البرتغالى فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام، بشأن سرعة صرف المستحقات المتأخرة، لحكام المظاليم بكل أقسامه، بعد الشكوى الجماعية التى تلقاها رئيس اللجنة من عدم صرف المستحقات الخاصة بالحكام لمدة تجاوزت 6 أشهر.

وكان بيريرا، قد استغل اجتماعه الأخير بلجنته كاملة فى حضور جمال علام، رئيس الاتحاد، حيث طالبه وقتها بأهمية وسرعة صرف مستحقات حكام المظاليم المتأخرة لدى الاتحاد، خاصة بعد نهاية مسابقات الدرجات الأدنى.

ورغم موافقة علام على طلب الخواجة البرتغالى أثناء الاجتماع، إلا أنه تراجع وأكد لأعضاء اللجنة وفى مقدمتهم محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، بأنه حال توافر أي ماليات داخل الاتحاد سيتم توجيهها لصالح مستحقات التحكيم في المقام الأول.

وهو ما أغضب بيريرا تماما، خاصة وأنه في وقت سابق تم الإعلان عن صرف مستحقات 6 أسابيع من مستحقات الحكام المتأخرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ولكن لم يتم الإفراج عن هذه المستحقات المتراكمة طوال الفترة الماضية.

وسبق وأن حصل الحكام على مستحقات 4 أسابيع فقط، بدوريات القسم الثاني أ المحترفين، والقسم الثاني ب الممتاز ودوري القسم الثالث، والكرة النسائية، وهو ما يؤكد تجاهل الجبلاية لهؤلاء الحكام الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ شهر نوفمبر الماضى.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يعانى فيها حكام المظاليم من عدم صرف المستحقات الخاصة بهم، بل يعتبر الموسم الحالى هوالموسم الثاني على التوالي الذى يعاني الحكام فيه من تأخر صرف المستحقات لدى الاتحاد، وفى كل مرة يتم الرد عليهم بأنه لعدم توافر ماليات داخل الاتحاد مما يترتب عليه تأخر مستحقات الحكام دون مراعاة لحقوقهم.