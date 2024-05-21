رئيس اتحاد الكرة لـ"بيريرا": "مفيش فلوس لصرف مستحقات الحكام"

طلبت لجنة الحكام الرئيسية بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إقامة معسكر لحكام الدوري الممتاز خلال فترة التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل وذلك لحكام الساحة والمساعدين وحكام تقنية الڤيديو.

وحتى الآن لم تتلق لجنة الحكام ردا من مجلس إدارة الاتحاد سواء بالموافقة أو الرفض.

يذكر أن آخر معسكر تم تنظيمه للحكام كان في شهر فبراير الماضي ومن وقتها لم يتم تنظيم أي معسكرات.

من جانبه طلب البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام خلال اجتماع اللجنة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة سرعة صرف مستحقات حكام المظاليم المتأخرة لدى الاتحاد خاصة بعد نهاية مسابقات الدرجات الأدنى.

وكان رد رئيس اتحاد الكرة صادما حيث أكد أنه في حالة توافر أي ماليات داخل الاتحاد سيتم توجيهها لصالح مستحقات التحكيم في المقام الأول.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة عن صرف ستة أسابيع من مستحقات الحكام المتأخرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك لكن لم يتم الإفراج عن هذه المستحقات.

كما سبق وأن حصل الحكام على مستحقات أربعة أسابيع فقط في مسابقات المحترفين والقسم الثاني " ب " ودوري القسم الثالث والكرة النسائية.

من ناحية أخرى تلقت إدارة المدربين باتحاد الكرة برئاسة علاء نبيل وجمال محمد علي أوراق المتقدمين للحصول على الرخصة " A" الأفريقية وذلك بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين و إيهاب الجندى مقرر إدارة المدربين.

وتواجد 25 مدربا في الدورة التدريبية للرخصة "A" وهم أحمد سامي وأحمد صالح ورضا شحاتة وكرم مرسي ويوسف حمدي يوسف وهيثم صالح ووائل كوندي وأيمن عبد المنعم ومحمد عبد المنعم محمد وأحمد محمد رضا فتح الله وخالد متولي ومحمد حليم وأبو المجد مصطفى وعبد الحميد حسن وحسن موسى وعرفة محمد صالح ومحمد صلاح ومحمد حمص وسمير كمونة ومؤمن عبد الغفار وأيمن المزين ومصطفى مرعي وحسن مصطفى وعبد الله رجب.