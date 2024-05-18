اتحاد الكرة يستجيب للأندية ويخاطب الأمن لحضور الجماهير بـ"دورة الترقى" للممتاز

يعتزم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مخاطبة الجهات الامنية لطلب تواجد الجماهير في مباريات دورة الترقى الدوري الممتاز الموسم المقبل 2024/ 2025 وذلك استجابة لطلب ناديي الترسانة ومنتخب السويس الذين خاطبا اتحاد الكرة رسميا وطالبا بضرورة حضور الجماهير مباريات دورة الترقي.

كما طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من لجنة الحكام تعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الدورة الرباعية التي تشهد منافسة ساخنة بين حرس الحدود وسبورتنج والترسانة ومنتخب السويس لصعود فريق واحد للدوري الممتاز.

وحسم مسئولو اتحاد الكرة طريقة التأهل للدوري الممتاز من دورة الترقى وأكدون أن اللائحة تنص على أنه في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط يتم الاحتكام لنتيجة المواجهات المباشرة بينهما ثم فارق الأهداف لكل فريق ثم الأكثر تهديفا في حال تساوى فارق الأهداف وذلك لحسم الفريق الصاعد للدوري الممتاز.

من جانبه أكد معتز سليم المشرف العام على فريق الكرة بنادي نتخب السويس أن مجلس الإدارة برئاسة أسامة الموشى قام بصرف قسط شهر مايو للاعبين حتى يكون أكبر حافز لهم على مواصلة المشوار لتحقيق حلم جماهير أبناء الغريب بالتأهل للممتاز بعد غياب.

وأضاف سليم أن مجلس الإدارة يعكف قبل انطلاق دورة الترقى على توفير السيولة المناسبة لصرف مكافآت الصعود لدوري المحترفين ودورة الترقى أسوة بالأندية الأخرى حتى يتفرغ اللاعبون للدورة.

جدول مباريات دورة الترقي للدوري الممتاز

الأربعاء 22 مايو

الترسانة × حرس الحدود الخامسة مساء

سبورتنج × منتخب السويس الخامسة مساء

الأحد 2 يونيه

حرس الحدود × سبورتنج الخامسة مساء

منتخب السويس × الترسانة الخامسة مساء

الجمعة 7 يونيه

الترسانة × سبورتنج الخامسة مساء

حرس الحدود × منتخب السويس الخامسة مساء

الأربعاء 12 يونيه

سبورتنج × الترسانة الخامسة مساء

منتخب السويس × حرس الحدود الخامسة مساء

الخميس 20 يونيه

حرس الحدود × الترسانة الخامسة مساء

منتخب السويس × سبورتنج الخامسة مساء

الأرب عاء 26 يونيه

سبورتنج × حرس الحدود الخامسة مساء

الترسانة × منتخب السويس الخامسة مساء.