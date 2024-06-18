الموجة الساخنة تعود أقوى.. والأرصاد: القادم أصعب مع بداية تشكل منخفض الهند

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر وتوقعات الأرصاد لدرجات الحرارة، في حتى آخر اسبوع عيد الأضحى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس متوسط الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: اختتمت الموجة الساخنة يوم السبت الماضي ذروتها والتي جعلت مصر تشهد ولأول مرة درجات حرارة تتخطى الـ50 درجة مئوية في الظل بمحافظات الصعيد ويأتي ذلك بسبب التغيرات المناخية الكبيرة المتأثرة بظاهرة الاحتباس الحراري.

القادم الأقوى:

بدأت بالفعل الحرارة في التراجع المحسوس بداية من ليل يوم السبت واستمرت حتى يوم الأحد والإثنين وحتى غد الأربعاء بدرجات حرارة في آواخر الثلاثينات.

وعلى الرغم أنها درجات شديدة الحرارة إلا أنها ستُعتبر قبلة الحياة التي تسلمها الموجة الساخنة السابقة إلى الموجة اللاهبة القادمة.

والتي من المنتظر أن تبدأ تدريجيًا من يوم الخميس في الارتفاع بالحرارة لتتخطى مجددًا مستويات الأربعين درجة مئوية في الظل وعلى نفس نهج الموجة السابقة ستشتد حدتها مع نهايات الأسبوع، وهذه المرة قد تسجل مستويات قياسية جديدة في شدة الحرارة وستزداد في هذه الموجة نسب الرطوبة مما تزيد من صعوبة الشعور بالطقس

منخفض الهند الموسمي:

وبذلك تكون وبشكل لا مفر منه، أن الأيام الساخنة ستطول إلى حين اشعار آخر، وتأتي تأثرات الموجة المقبلة من تعاظمات لمنخفض الهند الموسمي في باكورة ميلاده والتي ستعتبر بداية قوية له في رسالة أولية أن القادم سيكون أصعب.

موجة حارة شديدة:



ومقارنة بالأجواء الساخنة التي عاشتها الجمهورية الأسبوع الماضي ستبدأ موجة حارة شديدة من جديد تؤثر على أغلب مناطق الجمهورية بسبب مرور تيارات جنوبية غربية حارة مصدرها الصحراء الغربية المصرية

حيث تبدأ الحرارة بداية من ليل غد الأربعاء في الارتفاع بشكل ملحوظ لتصل إلى مستويات ما بين آواخر الثلاثين درجة على المناطق الشمالية بينما تصل إلى أوائل الأربعين على مناطق الصعيد أما سواحل المتوسط فتكون عند آواخر الثلاثينات.

وتتسارع الرياح بشكل كبير عند محافظة مطروح ويصحبها هبات شبه عاصفية وعاصفية أحيانًا تثير معها الرمال والأتربة في حدود المحافظة وقد تعمل على انعدام الرؤية بشكل جزئي أو كلي لفترة مؤقتة من النهار.. وقد يرافقها تساقط للأمطار الخفيفة بشكل عشوائي ولفترات قصيرة.

أجواء الليل:

وتكون أجواء الليل بشكل عام على مستوى الجمهورية حارة جدًا بسبب استمرار تدفق التيارات الجنوبية الحارة لتؤثر على صباح يوم الخميس بافتتاحه على أجواء حارة.