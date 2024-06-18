ضحايا حادث سير.. تشييع 4 جثامين من أسرة واحدة فى البحيرة (صور)

شيع منذ قليل أهالى قرية القنيشات، التابعة للوحدة المحلية لقرية البستان، بمركز الدلنجات محافظة البحيرة، جثامين أربعة أشخاص، من أسرة واحدة إلى مثواهم الاخير، من ضحايا حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بطريق الإسكندرية القاهرة الزراعى، أمام قرية زهره التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار صباح اليوم أثناء قدومهم إلى قريتهم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وشهدت محافظة البحيرة اليوم مصرع أربعة أشخاص، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع، حادث تصادم سياره ملاكي في الرصيف، أمام قرية زهرة التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثث، تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم سياره ملاكي بالرصيف، مما نتج عنه مصرع 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أسماء المصابين والضحايا فى الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الدوار لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع: محمد السيد طه زين الدين 56 سنة، زين الدين طه يونس 65 سنة مقيم بناحية مركز الدلنجات، حمزه محمد زين الدين طه 11 سنة مقيم بناحية مركز الدلنجات اميره محمد زين الدين طه 8 سنوات الدلنجات بينما أصيب اسماء سالم زيدان 30 سنة مقيمة بناحية مركز الدلنجات،اشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن، زين محمد زين الدين سنتين مقيم بناحية الدلنجات اشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن، محمد زين الدين طه 40 سنة الدلنجات.