محمد عادل حسنى: فرصة منتخب مصر قوية للتأهل لكأس العالم للساق الواحدة

أكد محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة أن فرص منتخب مصر ما زالت قوية للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره ليبيريا غدًا السبت في أولى مباريات تحديد المراكز بـ بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدةبعدما خسر بصعوبة أمام المغرب بعد مباراة قوية في ربع نهائي البطولة القارية.

ويملك منتخب مصر فرصة للتأهل لكأس العالم في حالة تواجده ضمن أفضل 6 مراكز بالبطولة.

وقال حسني إن الأمل ما زال موجود وأنه على ثقة كبيرة في اللاعبين في تحقيق أحد المركزين الخامس أو السادس لضمان المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة.

تابع حسني أن المنتخب يقدم مستويات جيدة ولولا غياب التوفيق أمام المغرب كان سيتأهل للمربع الذهبي لكن اللاعبين مميزين وسيبذلون كافة الجهد والعرق لتحقيق أفضل مركز ممكن.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة والتي تقام بالقاهرة في الفترة من 17 إلى 27 مايو الجاري بملاعب القطامية ببتروسبورت.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي: جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

مباريات اليوم في أمم أفريقيا للساق الواحدة بالقاهرة

تستأنف اليوم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة والتى تقام بالقاهرة فى الفترة من 17 إلى 27 مايو الجارى بملاعب القطامية ببتروسبورت.

وتقام اليوم مباريات تحديد المراكز حيث يلتقى منتخب كينيا مع جامبيا فى السادسة من مساء اليوم، بينما يلتقى بورندي اوغندا فى الثامنة والنصف.

وحسم كل من الجزائر والمغرب وغانا ونيجيريا التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة.

وفي أولى مباريات دور ربع النهائي أمس، تأهلت الجزائر إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 2-1 في ربع نهائي البطولة.

وفي ثاني مباريات الدور ربع النهائي، تغلبت غانا على تنزانيا بنتيجة 4-1 لتصعد للمربع الذهبي وفاز بجائزة أفضل لاعب حمزة محمد لاعب منتخب غانا .

وفي ثالث المباريات خسر منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة من المنتخب المغربي بنتيجة 4 -2 في دور الثمانية.

ومن المقرر أن تكون مواجهات نصف النهائي كالتالي:

المغرب × نيجيريا

غانا × الجزائر

ويلعب منتخب مصر مع ليبيريا يوم السبت المقبل حيث ينافس منتخب مصر على تحديد المراكز ويملك فرصة للتأهل لكأس العالم في حالة تواجده ضمن أفضل 6 مراكز بالبطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي: (جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة).