رئيس اللجنة الأولمبية ينعى شقيق هانى أبوريدة

نعى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس عصام أبوريدة، شقيق المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة الأسبق وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف.

وتقدم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بخالص العزاء للمهندس هاني أبو ريدة، في وفاة شقيقه، داعيا المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

المقاولون ينعي شقيق هاني أبوريدة

كما تقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص العزاء والمواساة فى وفاة المهندس عصام أبوريدة، شقيق المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق.

