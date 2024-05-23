اليوم.. انطلاق الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الأفريقية للساق الواحدة بالقاهرة

تنطلق اليوم الخميس منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري والتي تقام على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية اليوم الخميس على ملاعب القطامية على النحو التالي:

منتخب أنجولا نظيره الجزائري في الساعة الخامسة والنصف عصرًا.

فيما يلتقي منتخب تنزانيا مع غانا في الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويواجه منتخب مصر نظيره المغرب في الساعة التاسعة مساءً.

وأخيرا يلتقي منتخب نيجيريا بمنتخب ليبيريا في الساعة الحادية عشر إلا الربع مساءً.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي: جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

تعرف على مواجهات دور ربع النهائي لبطولة الأمم الأفريقية للساق الواحدة بالقاهرة

حسم المنتخب المصري لكرة القدم الساق الواحدة تأهله لمنافسات الدور الثاني من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري والتي تقام على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

وتعادل المنتخب الوطني في افتتاحية مشواره في منافسات البطولة، قبل أن يحقق فوزا بنتيجة 10 _ 2 خلال مواجهة بروندي ليتاهل كثاني ترتيب عام في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن نيجيريا الذي فاز على بروندي بنتيجة 11 نظيفة، وذلك بعد حصد كل منتخب ٤ نقاط.

وعلى صعيد منافسات المجموعة الثانية تأهل المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة بعد

الفوز على أوغندا بنتيجة 9 أهداف نظيفة، فيما فازت على ليبريا بنتيجة بخماسية نظيفة للتأهل ليبريا بفارق الأهداف كثاني مجموعة.

ويواجه منتخب مصر نظيره المغربي، فيما يواجه منتخب نيجيريا نظيره ليبريا.

وعلى صعيد منافسات المجموعة الثالثة تأهل المنتخب الغاني بعد تحقيق العلامة الكاملة كمتصدر للمجموعة وتحقيق العلامة الكاملة حيث حقق الفوز على منتخب الجزائر بخماسية نظيفة فيما فازت على جاميبا بثلاثية نظيفة، ونجح منتخب الجزائر في حسم تاهله بفارق الأهداف.

وعلى صعيد المجموعة الرابعة حسم منتخب تنزانيا وأنجولا تأهلهم لمنافسات الدور الثاني لمنافسات البطولة، وذلك بعد تصدر تنزانيا بالعلامة الكاملة فيما تاهلت أنجولا بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية غدًا على النحو

التالى.

ويواجه منتخب أنجولا نظيره الجزائري

فيما يلتقي منتخب تنزانيا مع غانا.

ويلعب منتخب مصر امام منتخب المغرب

ويلتقي منتخب نيجيريا بمنتخب ليبريا.