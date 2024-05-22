بسبب "دونجا".. الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم المغربي ياسين لبحيري

قرر الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تكريم اللاعب المغربي ياسين لبحيري نجم فريق نهضة بركان المغربي تقديرا لموقفه النبيل الذي يعكس الاخلاق العربية الاصيلة وإعلاء قيم الرياضة ومبادئها السامية تجاه زميله المصري نبيل عماد دونجا في مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية التي جرت الاحد الماضي بستاد القاهرة.

وأرسل الاتحاد العربي برقية تحية وتقدير للنجم المغربي مع باقة ورد، وسيتم تكريمه من قبل الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في حفل يقام مطلع يونيو المقبل في مدينة بركان تنظمه الرابطة المغربية، بالتزامن مع بطولة محمد لعبيد للصحافيين.



وشهدت المباراة ارتقاءا ثنائيا بين دونجا ولبحيري لكن دونجا اختل توازنه وسقط من الجانب الآخر وكان في طريقه للوقوع على رأسه ما يهدد فقرات الرقبة بالكسر، لكن “لبحيري” امسك به حتى لا يلامس الارض برأسه وهو ما انقذ دونجا، الذي وجه كلمة عبر صفحته على الفيسبوك موجها التحية وواصفا اياه بالاخ.

ورد “لبحيري” على كلمات دونجا وإشادة المصريين به، مؤكدًا أنه لم يفعل غير الواجب الذي يحتمه عليه دينه وأخلاقه.

ووصف الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الموقف بالنبيل الذي يترجم رسالة الرياضة السامية والتي من اجلها التف حولها الناس.