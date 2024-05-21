الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرياضة يؤكد أهمية دور الكيانات الشبابية فى بناء المجتمع وتنميته

وزير الرياضة ووفد
وزير الرياضة ووفد الكيان الشبابي

التقى الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفد الكيان الشبابي "المصريون الشباب"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء كيان "المصريون الشباب".

وناقش اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، وآليات دمج الكيان الشبابي "المصريون الشباب" باتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بعد انتخاب مجلس إدارته.

فيما أكد وزير الشباب والرياضة، أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء المجتمع وتنميته، مشيراً إلى أنها تمثل رافعة أساسية لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى اهتمام الدولة المصرية بتمكين الشباب، وتوفير كافة الفرص لهم للمشاركة بفاعلية في عملية التنمية.

وأشار "صبحي" إلى أن الكيانات الشبابية هي شريك أساسي لوزارة الشباب والرياضة في تحقيق أهدافها، ونعمل على دعمها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لكي تقوم بدورها على أكمل وجه، لافتاً إلى أن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية، معرباً عن إيمان القيادة السياسية الكامل بأهمية مشاركة الشباب في صنع القرار، والعمل على تعزيز دورهم في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ونوه وزير الشباب إلى دعم إنشاء المزيد من الكيانات الشبابية والعمل على ربطها ببعضها البعض، لخلق شبكة قوية من الشباب القادر على إحداث التغيير، نؤمن بأهمية مشاركة الشباب في صنع القرار، ونعمل على تعزيز دورهم في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالكيانات الشبابية هي جسر التواصل بين الشباب والحكومة، ونعمل على تعزيز هذا التواصل لضمان سماع صوت الشباب والاستفادة من أفكارهم، والكيانات الشبابية هي المنصة التي تمكنهم من إطلاق طاقاتهم الإبداعية والابتكارية.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على الالتقاء بالكيان الشبابي "المصريون الشباب" الذى يعتبرهم ثروة مصر الحقيقية، والكيانات الشبابية هي المنصة التي تمكنهم من إطلاق طاقاتهم الإبداعية والابتكارية.

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