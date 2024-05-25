السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق فعاليات ندوة "الصمود الفلسطيني والضمير الإنساني" بالطريقة العزمية (صور)

الاتحاد العالمي للصوفية
الاتحاد العالمي للصوفية

انطلقت منذ قليل، بمقر الطريقة العزمية والاتحاد العالمي للطرق الصوفية، فعاليات ندوة ومؤتمر"الصمود الفلسطيني ويقظة الضمير الإنساني"، وذلك بمشاركة عدد كبير من شيوخ التصوف والباحثين والأكاديميين، ويناقش المؤتمر المخططات الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي العربية والإسلامية.

شيخ الطريقة العزمية: نساند القضية الفلسطينية منذ زمن بعيد 


وقال الدكتور علاء الدين أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمي للصوفية، إن الطريقة العزمية تساند القضية الفلسطينية منذ زمن بعيد، وقدمت الطريقة العديد من التضحيات دفاعا عن القضية الفلسطينية، وأصدر الإمام محمد ماضي أبوالعزائم، موسي الطريقة العزمية العديد من الفتاوي التي تحرم مساندة الصهاينة أو الوقوف معهم بأي شكلا من الأشكال.

وتناقش الندوة "حصاد الحرب في غزة، وتحولات القضية الفلسطينية، والأبعاد السياسية والقانونية للعدوان الإسرائيلي على غزة.


وكان الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، والطريقة العزمية، قد أعلنا  عن تنظيم ندوة دولية اليوم السبت، بعنوان "الصمود الفلسطينى ويقظة الضمير الإنسانى" يوم السبت المقبل، وذلك بالتزامن مع الهجمة الصهيونية الشرسة على الشعب الفلسطينى الأعزال والذى يعانى أشد المعاناة مع صمت المجتمع الدولى فيما يحدث من قتل وحرب دون مراعاة للقوانين أو الأعراف الدولية.

صوفيين وعلماء أزهر يشاركون فى ندوة الصمود الفلسطينى

 

ويشارك فى الندوة الدولية التى ينظمها الإتحاد العالمى للصوفية، عدد من شيوخ الصوفية، وعلماء الأزهر الشريف، وعدد من الباحثين والأكاديمين المتخصصين فى العلاقات الدولية وتاريخ الصراع العربى الإسرائيلى.

وقال الدكتور علاء الدين ماضى أبوالعزائم، رئيس الإتحاد العالمى للصوفية وشيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، إن الهدف من الندوة هو التحذير من خطر الهيمنة الصهيونية على العالم، فكما رأينا بعد الحرب على غزة وفلسطين، لم تتحرك دول أوروبا أو أمريكا لإيقاف هذه الحرب، مما يعنى أن العالم يخاف من أسرائيل، ولذلك وجب علينا التحذير وفضح مخططات الكيان الصهيونى الغاصب.

"شيخ الطريقة العزمية": مؤتمر الصمود الفلسطينى يعرف العالم بجرائم الصهاينة

شيخ الطريقة العزمية ندوة فلسطين تهدف إلى فضح الكيان الصهيونى

وتابع " أبوالعزائم" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الندوة الدولية التى تنظمها الطريقة العزمية والإتحاد العالمى للصوفية، تهدف إلى التأكيد على وقوف أهل التصوف مع الشعب الفلسطينى الحر الذى يدافع عن أرضه، بكل قوة وبسالة، فى وجه اعداء البشرية والإنسانية.

وأوضح " أبوالعزائم" أن الطريقة العزمية وجميع الطرق الصوفية ترفض تماما ما تفعله دولة الكيان الصهيونى، وتدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه البلطجة الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطنى الأعزل.

إنطلاق فعاليات ندوة الصمود الفلسطينى الطريقة العزمية

مواد متعلقة

"شيخ الطريقة العزمية": مؤتمر الصمود الفلسطينى يعرف العالم بجرائم الصهاينة

الطريقة الشبراوية تبدأ احتفالاتها بمولد القطب أبوالحسن الشاذلي (صور)

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر ووفد المجلس الأعلى للتصوف بالسودان (صور)

شكر الرئيس السيسي لتجديد مساجد آل البيت.. "شيخ الجازولية" يزور مقام السيدة زينب

السبت.. ندوة لـ "العالمى للصوفية" حول الصمود الفلسطيني ويقظة الضمير الإنساني

موعد بداية صيام العشر من ذي الحجة وأفضل الأعمال

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024 نتائج الامتحانات

إسماعيل الشنديدى رئيسًا لقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا

الأكثر قراءة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا

تفنيد أكاذيب الاحتلال.. لماذا لا تُدخل إسرائيل المساعدات إلى غزة من خلال معابرها الستة؟

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب