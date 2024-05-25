"شيخ الطريقة العزمية": مؤتمر الصمود الفلسطينى يعرف العالم بجرائم الصهاينة

قال الدكتور علاء الدين ماضي أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، إن ندوة ومؤتمر “الصمود الفلسطيني ويقظة الضمير الإنساني” الذي ستنظمه الطريقة العزمية والاتحاد العالمي للصوفية اليوم السبت، يهدف بالأساس إلى تعريف العالم أجمع بخطر الصهاينة، وأفكارهم الهدامة وخططهم الاستطانية، حيث أنهم يسعون لاحتلال الأوطان، ونهب الثروات ويجب على العالم كله أن يتحد ضدهم.

وأضاف "شيخ الطريقة العزمية"، في تصريحات لصحيفة “الدستور”: “إن جرائم الكيان الإسرائيلي الصهيوني معروفة ومعلومة للجميع، وسبق وأن حذرنا في كافة ندواتنا ومجالسنا ومؤتمراتنا من خطر إسرائيل، وعلى الجميع أن يعرف أن هذا الكيان الغاصب الغاشم لن يتراجع عن جرائمه في حق الشعب الفلسطيني الأعزل إلا بقوة واتحاد دولي، فعلي أحرار العالم أن يتحدوا صفا واحد”.

وأوضح "أبوالعزائم"، أن الطريقة العزمية منذ ظهورها وهي تفضح الكيان الصهيوني المجرم، من خلال سلسلة مقالات وكتابات في مجلة الإسلام وطن وعدة صحف مصرية أخرى، فالطريقة العزمية قدمت الكثير والكثير لنصرة القضية، ونحن لا نهاب إلا الله في هذا الأمر، فقضية فلسطين يجب أن تكون محور اهتمامات العالم الحر، ويجب علينا جميع أن نعرف وأن نفهم أن إسرائيل تريد تحقيق حلمها الأزلي وهو احتلال الأراضي العربية من النيل إلى الفرات".



وكان الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، والطريقة العزمية، قد أعلنا مؤخرا، عن تنظيم ندوة دولية بعنوان "الصمود الفلسطينى ويقظة الضمير الإنسانى" يوم السبت، وذلك بالتزامن مع الهجمة الصهيونية الشرسة على الشعب الفلسطينى الأعزال والذى يعانى أشد المعاناة مع صمت المجتمع الدولى فيما يحدث من قتل وحرب دون مراعاة للقوانين أو الأعراف الدولية من قبل الكيان الصهيونى المجرم.



ويشارك فى الندوة الدولية التى ينظمها الاتحاد العالمى للصوفية، عدد من شيوخ الصوفية، وعلماء الأزهر الشريف، وعدد من الباحثين والأكاديمين المتخصصين فى العلاقات الدولية وتاريخ الصراع العربى الإسرائيلى.