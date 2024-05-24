عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديوجراف، عن تفاصيل "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.. اتفاقية أممية".

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.. اتفاقية أممية

ـ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة نص الاتفاقية في 1948.

ـ بدأ سريانها بعد الحصول على التصديقات اللازمة في يناير 1951.

ـ أول معاهدة لحقوق الإنسان تعتمدها جمعية الأمم المتحدة العامة.

ـ تمت صياغتها على ثلاث مراحل وبمساعدة ثلاثة خبراء.

ـ تلزم جميع الدول الموقعة بعدم ارتكاب الجريمة.

ـ تركز على حماية الأقليات القومية والعرقية والدينية من الأخطار.

وفي سياق متصل، رحبت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم على مدينة رفح، وإدخال المساعدات والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

وقالت "حماس"، في بيان، إن الاحتلال يواصل أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزل في كامل قطاع غزَّة.

وأوضحت "حماس" أنها كانت تتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، مشيرة إلى جرائم يرتكبها الاحتلال في جباليا وغيرها من محافظات القطاع.