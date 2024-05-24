الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظاهرة فى تل أبيب.. إسرائيليون يحتفلون باعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية

مظاهرات دعم فلسطين-
مظاهرات دعم فلسطين- أرشيفية

تجمع نحو 20 شخصا خارج السفارة الإسبانية في وسط تل أبيب لتهنئة إسبانيا على اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة.

وحمل المتظاهرون لافتات وهتفوا بالعبرية والعربية والإسبانية، مطالبين إسبانيا بعدم التراجع عن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو.

كما حمل العديد من الحاضرين لافتات تدعو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى أن تحذو حذو إسبانيا.

ومن المقرر أن يدخل اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطينية حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري.

ومثّل المتظاهرون العديد من المنظمات اليسارية، بما في ذلك مجموعة المجتمع المدني الإسرائيلي الفلسطيني "مقاتلون من أجل السلام"، والحزب الشيوعي "حداش"، ورابطة الشبيبة الشيوعية في إسرائيل.

وانتهت المظاهرة بعبارة "الشعب المتحد لن يهزم أبدا"، وهي أغنية احتجاجية تشيلية باللغة الإسبانية.

وقال المتظاهر إيلي غوزانسكي، لـ"تايمز أوف إسرائيل"، إن المتظاهرين يأملون في إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوة دبلوماسية واحدة للضغط على إسرائيل لقبول تسوية سياسية من شأنها أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية، ومعالجة محنة اللاجئين الفلسطينيين.

وقال غوزانسكي: "جاء أحد الموظفين في السفارة الإسبانية للتحدث إلينا، فقط لفهم من نحن سياسيا".

السفارة الإسبانية تل أبيب دولة فلسطينية الاتحاد الأوروبي حداش

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