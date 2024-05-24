النمسا والسويد تتفقان على تكثيف العمل معا من أجل أوروبا الموحدة

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن النمسا والسويد تقفان معا من أجل أوروبا الموحدة ومن أجل مستقبل مشترك ينعم بالسلام والأمن، جاء ذلك في ختام زيارة الرئيس النمساوي إلى السويد والتى استمرت يومين.

وقال الرئيس النمساوي في تصريحات له أمس الخميس إن هذه الزيارة إلى السويد سوف تسهم في تعزيز العلاقات الممتازة بين بلدينا متوجها بالشكر بشكل خاص إلى الملك كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا على حسن الضيافة.

يذكر أن الرئيس النمساوي أجرى أمس مباحثات عمل مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون شملت العلاقات الثنائية وانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي المقبلة وقضايا المناخ والهجرة.

كما زار فان دير بيلين البرلمان السويدي وكان في استقباله رئيس البرلمان أندرياس نورلين كما رافق الرئيس وفد اقتصادي ناقش تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.