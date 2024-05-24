الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلافات وتراشق اتهامات فى اجتماع الكابينت الإسرائيلى بسبب طائرات إف 35

الكابينت الإسرائيلى
الكابينت الإسرائيلى

غادر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، جراء خلافات مع وزير الدفاع يوآف جالانت، بسبب تأخيره في صرف ميزانية لشراء طائرات حربية من الولايات المتحدة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة)، إن سموتريتش، تعرض لهجوم عنيف من جالانت، بسبب تأخيره صرف ميزانية لشراء طائرات مقاتلة.

واشترط سموتريتش، الموافقة على ميزانية شراء الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة، تشكيل لجنة مراجعة ميزانية الدفاع، بحسب الصحيفة ذاتها.

وذكرت الصحيفة، أنّ جالانت، اتهم سموتريتش، بالابتزاز على حساب أمن إسرائيل، ما دفع الأخير إلى مغادرة الاجتماع بعد احتدام النقاش.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله خلال الاجتماع، "أنتم تنصبون لي كمينا في كل مرة، وتقولون إنني أتخلى عن أمن إسرائيل، وتجعلونني مذنبا بينما وزارة الدفاع لا توافق على لجنة مراجعة ميزانية الدفاع".

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرات التي يعرقل سموتريتش، شراءها من طرازي "إف-35" و"إف-15".

الكابينت طائرات إف دييجو كوستا إسرائيل جالانت

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