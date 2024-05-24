خلافات وتراشق اتهامات فى اجتماع الكابينت الإسرائيلى بسبب طائرات إف 35

غادر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، جراء خلافات مع وزير الدفاع يوآف جالانت، بسبب تأخيره في صرف ميزانية لشراء طائرات حربية من الولايات المتحدة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة)، إن سموتريتش، تعرض لهجوم عنيف من جالانت، بسبب تأخيره صرف ميزانية لشراء طائرات مقاتلة.

واشترط سموتريتش، الموافقة على ميزانية شراء الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة، تشكيل لجنة مراجعة ميزانية الدفاع، بحسب الصحيفة ذاتها.

وذكرت الصحيفة، أنّ جالانت، اتهم سموتريتش، بالابتزاز على حساب أمن إسرائيل، ما دفع الأخير إلى مغادرة الاجتماع بعد احتدام النقاش.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله خلال الاجتماع، "أنتم تنصبون لي كمينا في كل مرة، وتقولون إنني أتخلى عن أمن إسرائيل، وتجعلونني مذنبا بينما وزارة الدفاع لا توافق على لجنة مراجعة ميزانية الدفاع".

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرات التي يعرقل سموتريتش، شراءها من طرازي "إف-35" و"إف-15".