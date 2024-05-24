الأونروا: بالتزامن مع حرب غزة تدور بالضفة الغربية حرب أخرى لا يلاحظها أحد

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء اليوم الجمعة، بالتزامن مع احتدام الحرب في قطاع غزة، تدور في الضفة الغربية حرب أخرى لا يلاحظها أحد.

وأكدت "الأونروا"، أن العمليات العسكرية والدمار والفقر والقيود على الحركة بالضفة تولد الخوف في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.

200 موظف بالاتحاد الأوروبى ينتقدون لامبالاة التكتل إزاء ما يحدث بغزة

ووقع أكثر من 200 موظف في مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي على رسالة تعرب عن "القلق المتزايد" بشأن استجابة الاتحاد للأزمة الإنسانية في غزة، بحجة أنها تتعارض مع قيمه الأساسية وهدفه المتمثل في تعزيز السلام، على ما أفادت صحيفة الجارديان، اليوم الجمعة.

ووفق الصحيفة البريطانية تبدأ الرسالة، التي وقعها 211 شخصًا بصفتهم الشخصية كمواطنين، والموجهة إلى كبار المسئولين الثلاثة في الاتحاد الأوروبي، بإدانة هجمات 7 أكتوبر "بأشد العبارات".

تحذير من تطبيع نظام عالمي باستخدام المطلق للقوة بدلًا من النظام القائم على القواعد

وحذرت الرسالة من أن "لامبالاة الاتحاد الأوروبي المستمرة تجاه محنة الفلسطينيين" تخاطر بتطبيع نظام عالمي، حيث الاستخدام المطلق للقوة، بدلًا من النظام القائم على القواعد، الذي يحدد أمن الدولة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي.

وجاء في الرسالة: "لتجنب مثل هذا النظام العالمي القاتم على وجه التحديد، أنشأ أجدادنا الذين شهدوا على أهوال الحرب العالمية الثانية، أوروبا"."إن الوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة مثل هذا التآكل لسيادة القانون الدولي يعني فشل المشروع الأوروبي كما تصوروه. لا يمكن أن يحدث هذا باسمنا".

ووفق الجارديان، كان المنظمون يأملون في الوصول إلى 100 توقيع، وهو الرقم الذي تم تجاوزه بسرعة مع انتشار أخبار الرسالة. ولم تتضمن نسخة الرسالة التي تم نشرها اليوم الجمعة أسماء الأشخاص الذين وقعوا عليها، حيث وعد المنظمون بالحفاظ على سرية أسمائهم.

وتسلط الرسالة الضوء على العديد من المنظمات غير الحكومية التي دعت مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار. وشددت على أن "عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لهذه الدعوات اليائسة بشكل متزايد يتناقض بشكل واضح مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي والتي ندافع عنها".