الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسؤولون أمريكيون: الميناء العائم في غزة ليس بديلا عن المعابر البرية

ميناء غزة
ميناء غزة

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، ان الميناء العائم في غزة ليس بديلا عن المعابر البرية، مضيفون سنتابع تحسين أساليب إيصال المساعدات إلى غزة.

وشدد مسؤولون أمريكيون على ضرورة أن تفتح كل المعابر أمام المساعدات لغزة. 

الأمم المتحدة تحذر من أن الطريق البحري الأمريكي الجديد لمساعدات غزة
 

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وفي وقت سابق ، قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن مشروع الرصيف الجديد الذي تبلغ تكلفته 320 مليون دولار أمريكي، لتوصيل المساعدات إلى غزة قد يفشل ما لم تبدأ إسرائيل في ضمان الظروف التي تحتاجها المنظمات الإنسانية للعمل بأمان. 

وتوقفت العملية لمدة يومين على الأقل، بعد أن قامت الحشود بنهب شاحنات المساعدات القادمة من الميناء ومقتل رجل فلسطيني.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن عمليات التسليم توقفت يومي الأحد والاثنين بعد تجريد غالبية الشاحنات في قافلة المساعدات يوم السبت من جميع بضائعها في طريقها إلى مستودع في وسط غزة. وكانت الإسعافات الأولية التي تم نقلها بحراً قد دخلت إلى الجيب المحاصر يوم الجمعة.

وقال البنتاجون إن حركة المساعدات من المنطقة الآمنة في الميناء استؤنفت يوم الثلاثاء، لكن الأمم المتحدة قالت إنها ليست على علم بأي تسليمات يوم الثلاثاء.

 برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يعيد الآن تقييم الإجراءات اللوجستية والأمنية

وقالت المتحدثة باسم الوكالة عبير عطيفة إن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يعيد الآن تقييم الإجراءات اللوجستية والأمنية، ويبحث عن طرق بديلة داخل غزة. ويعمل برنامج الأغذية العالمي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنسيق عمليات التسليم.

وقال ستيف تارافيلا، متحدث آخر باسم برنامج الأغذية العالمي، لوكالة أسوشيتد برس، إن خمس شاحنات فقط من أصل 16 شاحنة مساعدات غادرت المنطقة الآمنة يوم السبت وصلت إلى المستودع المقصود بحمولتها سليمة. وأضاف أن الشاحنات الـ11 الأخرى كانت عالقة في طريقها بسبب حشد من الناس ووصلت دون حمولتها.

وأضاف “إن قبول المجتمع وثقته بأن هذا ليس حدثًا لمرة واحدة أمر ضروري لنجاح هذه العملية”. "لقد أثرنا هذه القضية مع الأطراف المعنية وكررنا طلبنا لإيجاد طرق بديلة لتسهيل إيصال المساعدات. 

برنامج الأغذية العالمي يعلن تعليق توزيع المواد الغذائية في مدينة رفح

كما أعلن برنامج الأغذية العالمي يوم الثلاثاء أنه علق توزيع المواد الغذائية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن.

وأمر الرئيس جو بايدن الجيش الأمريكي ببناء رصيف عائم لتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الحيوية الأخرى. 

وأدت القيود الإسرائيلية على الشحنات عبر الحدود البرية والقتال الشامل إلى تعرض جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة لأزمة غذائية حادة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، ويقول مسؤولون أمريكيون وأمميون إن المجاعة انتشرت في شمال غزة.

 

 

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