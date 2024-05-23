الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

إصابة عاملين سقطا من أعلى مخزن تحت الإنشاء في سوهاج الجديدة

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

أصيب إثنين من عمال البناء في سوهاج الجديدة، بإصابات بالغة وتم نقلهما إلى مستشفى الجامعة الجديد لتلقى العلاج عقب سقوطهما من أعلى سطح مخزن تحت الإنشاء، أثناء العمل بشده خشبية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بسقوط عاملين من أعلى شدة خشبية أثناء العمل، مما نتج عنه إصابتهما، وتم نقلهما للمستشفى.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج الجديدة، سقوط شخصين من أعلي سطح مخزن " تحت الإنشاء " حيث تبين أنه أثناء قيام محمد ع ر ع 28 سنة عامل بناء ومقيم دائرة مركز المنشاه "، وخالد م م ا 35 سنة عامل بناء ومقيم بذات العنوان بصب سقف الطابق الأول لمخزن " تحت الإنشاء ملك المدعو عربي ج ص خ 29 سنة مالك المخزن ومقيم دائرة مركز المنشاه أختل توازنهما وسقطا من أعلي الشده الخشبية للسقف.

ونتج عن ذلك إصابة " الأول" بإشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، و" الثاني " بكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وبسؤال المصابين ومالك المخزن “رجب ر - 55 سنة” مقاول ومقيم بدائرة مركز المنشاة، أفادوا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة  الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مستشفى الجامعة الجديد سوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية العميد رئيس مباحث المديرية

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