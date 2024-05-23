الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس الروسى يوجه الدعوة لملك البحرين لحضور قمة "بريكس"

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدعوة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لحضور قمة "بريكس" هذا العام في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وعن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عقب اجتماع الرئيس الروسي وملك البحرين في موسكو قال اليوم الخميس: "البحرين تترأس الآن جامعة الدول العربية، وأن الرئيس بوتين وجه الدعوة لملك البحرين لحضور قمة "بريكس" في قازان في أكتوبر المقبل بصفته رئيسًا لجامعة الدول العربية، وعلى ما يبدو هذه الدعوة قد تم قبولها".

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وستستضيف مدينة قازان من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة مجموعة "بريكس" التي تضم 10 دول بينها مصر والإمارات والسعودية.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة G7 البالغة 30%.

يشار إلى أن قرابة 23 دولة أخرى أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

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