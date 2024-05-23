الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

يبحث الكثيرون عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024، خاصة مع انتهاء الامتحانات وبدء فترة إعلان النتائج عبر الموقع المخصص لها، على محرك البحث جوجل حيث تستعد المديريات التعليمية في القاهرة للإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي  لآخر العام والترم الثاني ، حيث تم الإعلان عن نتائج الترم الأول بد الانتهاء من موسم الامتحانات وأثناء إجازة نصف العام، 2024 من خلال رقم الجلوس والاسم أو من خلال الرقم القومي لمحافظة القاهرة 2024 في الأيام القليلة المقبلة، ولكن لم يتحدد عقب موعد الاعتماد رسميًا.

ويقدم الدستور في التقرير التالي رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024، وخطوات الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024

يتم الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي من هنا، ويستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال الرقم القومي أو عبر رقم الجلوس، عن طريق الخطوات التالية:

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي.

إدخال الرقم القومي للطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني لعام 2024.

ثم قم باختيار المرحلة الابتدائية.

الضغط على “عرض النتيجة”.

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة سنوات النقل، كلها، نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، حيث يتم حالياً الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة، لأوراق الطلاب، وحصر نتائج الصف السادس الابتدائي تمهيدًا لإعلانها ، وتجميع الدرجات ، وإدراجها في الكشوف النهاية عبر بوابة التعليم الأساسي على أن يتم إعلانها بعد ذلك في المدارس، لتكون متاحة للجميع.

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