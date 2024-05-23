الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعلم الآن.. نتيجة الصف الأول الإعدادي التيرم الثاني 2024 جميع المحافظات

الإعدادي
الإعدادي

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج أولى إعدادي، ويزداد التساؤل عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم  عبر جوجل، وهو ما يترقبه الطلاب وأولياء أمورهم، لمعرفة جميع الدرجات الحاصل عليها التلميذ في نتيجة الصف الأول الإعدادي بالترم الثاني 2024 برقم الجلوس والاسم في كافة المحافظات، ويسعى الكثير من الطلاب للاطمئنان ومعرفة نتيجة اولى إعدادي 2024، وذلك للانتقال للمرحلة الثانية في حالة النجاح.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 جميع المحافظات 

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 جميع المحافظات وخطوات الحصول عليها. 

وتمر نتائج الصف الأول الإعدادي من خلال رقم الجلوس والاسم في كافة المحافظات ومديريات التعليم، بالكثير من المراحل قبل الإعلان عنها، فبعد الانتهاء للطلاب من امتحانات الترم الثاني في العام الحالي 2023-2024، ستبدأ مرحلة جمع ورق إجابة امتحانات أولى إعدادي، لتبدأ عمليات التصحيح لـ نتيجة 1 إعدادي من خلال رقم الجلوس، ومن ثم شتبدأ عمليات رصد درجات “نتيجة الصف الأول الإعدادي”، إلى أن ستنتهي بأعمال المراجعة للتصحيح ورصد كافة الدرجات لنتيجة امتحانات الصف الأول الإعدادي.

أسماء أوائل نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني

فور الانتهاء من جميع أعمال التصحيح لنتيجة أولى إعدادي الترم الثاني بالكنترول، سيتم اعتمادها من كل محافظ، وبعدها ستعلن أسماء الأوائل ونتائج الصف الأول الإعدادي 2024 في الترم الثاني برقم الجلوس والاسم.

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خطوات الاستعلام والحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي

  1. قم بتسجيل الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  2. ثم انتقل بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.
  3. ومن بعدها على الطالب قم باختيار أيقونة نتائج الامتحانات.
  4. ثم قم بكتابة المرحلة الدراسية (المرحلة الإعدادية).
  5. وكتابة الصف الدراسي (الصف الأول الإعدادي).
  6. اختر الفصل الدراسي الثاني.
  7. ثم قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على نتائج الصف الأول الإعدادي 2024.
  8. ثم اضغط على بحث لإظهار النتيجة (نتيجة 1 إعدادي 2024).
  9. وسوف تظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني.
  10. كما يتاح للطلبة الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي بالترم الثاني 2024 في المدارس عقب الإعلان عنها.
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