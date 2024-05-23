الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبل المشنقة ينتظر ربة منزل و2 أخرين بتهمة قتل زوجها في فرشوط

اعدام
اعدام

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارين شريف مجدي الشراكي وأمجد وجيه وهبه، وعضوية المستشارين عمرو عبد اللطيف علي وأحمد محمد عبد الفتاح، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، ربة منزل وصديقي زوجها، بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجها بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى الرابع من فبراير 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين “إسراء. ش.ع”، 22 عاما، ربة منزل، و"أحمد. م.ا"، 24 عاما، خياط، و"مصطفى.ك.ع"، 19 عاما، عامل، تهمة قتل والتحريض على قتل كريم حامد عبد الرحيم، زوج المتهمة الأولى.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم الثاني والثالث، تهمة قتل المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن وسوس الشيطان، للمتهم الأول والثاني فكرة الخلاص من المجني عليه، حتى تخلو لهما الحياة، في استكمال علاقتهما الغير شرعية، واستعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث، لتنفيذ جريمة قتل المجني عليه الذي يعمل عامل بوفيه عند أحد النواب في الدائرة.

وأحضر المتهمون خريطتهم ورسموا بها خطتهم الإجرامية بتدبير محكم ومنتظم بكل الممكنات العقلية،  المطلوبة لتنفيذ أهدافهم، التي لا تقرها الأديان السماوية، ولا القوانين الوضعية، واستدرج المتهمان الثاني والثالث، المجني عليه إلى إحدى الزراعات، وتخلصا من المجني عليه، بالأسلحة البيضاء، كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين الثاني والثالث، تهمة حيازة واحراز سلاح أبيض،  وسرقة الدراجة البخارية الخاصة بالمجني عليه.

كما وجهت جهات التحقيق، للمتهمة الأولى، الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة، مع المتهم الثاني،  على ارتكاب الجريمة، بعد أن قامت بالاتفاق معه على إرهاق روح زوجها، لوجود علاقة آثمة بينهما، واتفقت معه ومدته بالسلاح الأبيض،  الذي نفذ به الجريمة.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 4622 لسنة 2022، جنح مركز شرطة فرشوط، والمقيدة برقم 1649 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالإعدام شنقا بعد الحصول على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي

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