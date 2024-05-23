الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري يبحث سبل التعاون مع هولندا في مجال المياه

وزير الري
وزير الري

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، المبعوثة الهولندية المعنية بالمياه "مايكا فان خينكين"؛ للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه، على هامش فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد في بالي بدولة إندونيسيا.

وخلال اللقاء، تم استعراض الترتيبات الجارية لعقد الجلسة القادمة للجنة المصرية الهولندية العليا للمياه والمزمع عقدها في يوليو المقبل؛ لاستعراض ومناقشة التقدم في كافة جوانب التعاون الفنية والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة.

كما تم مناقشة نتائج الإجتماعات الأخيرة لتحالف الدلتاوات والمناطق الساحلية، حيث أعرب الدكتور سويلم عن رغبة مصر فى قيام التحالف بالمساعدة فى توفير تمويلات للدول لتنفيذ مشاريع للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية.

برنامج البحوث التطبيقية

كما تم استعراض الإنجازات التى تحققت فى مجال التعاون الثنائي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR، حيث أعرب الدكتور سويلم عن رغبته فى عقد شراكة علمية طويلة الأمد لمدة 10 سنوات بين مصر وهولندا، مع دراسة إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج لضمان إستدامة التعاون البحثى التطبيقي بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات المهمة المطلوب متابعتها والبناء عليها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الجارية لعقد قمة المناخ COP29 و"مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦"، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق بين الدول للإستفادة من هذا الفعاليات الدولية الهامة في خدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى.

وزير الرى يلتقى مدير عام اليونسكو للعلوم الطبيعية

المنتدى العالمى العاشر للمياه هاني سويلم الموارد المائية والري المصرية الهولندية إندونيسيا

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