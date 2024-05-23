السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرى: تعزيز التعاون بين مصر والسنغال فى مجال المياه

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم

التقى  الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، شيخ تيديان دايي، وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجال المياه، وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

دعوة السنغال للاستفادة من مبادرة AWARe 

وأعرب الدكتور سويلم عن رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر والسنغال فى مجال المياه تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين التى تهدف لتحقيق التنسيق المشترك في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأشاد الدكتور سويلم بقيادة السنغال وسويسرا للحوار التفاعلي الرابع حول إدارة المياه المشتركة، الذى يمثل أحد المجهودات البارزة للعمل على رفع مكانة المياه على جدول الأعمال العالمي.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة السنغال للمشاركة فى مبادرة AWARe التي حشدت حتى الآن دعم ٣٥ دولة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية مثل (منظمة الأغذية والزراعة - اليونسكو - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - IMWI - UFM - WMO -) ، ويقوم العديد من المنظمات الرائدة حاليًا بوضع خطط عمل لكل مسار من مسارات المبادرة التي تتماشى مع الأولويات الوطنية للدول.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرة لدولة السنغال سواء من خلال الاستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" الذى دشنته مصر تحت مظلة المبادرة، أو الاستفادة من خلال الحصول على تمويلات لمشروعات يتم تنفيذها في مجال التكيف مع تغير المناخ.

إندونيسيا الصرف الصحي الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى شيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي

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