الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري يؤكد حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري- على هامش فعاليات  المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا- لوران تشاغبا وزير المياه بدولة ساحل العاج؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء وحرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية فى مجال إدارة الموارد المائية بما ينعكس بالنفع على المواطنين بهذه الدول.

وزير الري يؤكد رغبة مصر في تطوير علاقات التعاون لخدمة قضايا المياه العربية

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية خلال فترة الرئاسة الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) مثل عقد إجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة في شهر يونيو ٢٠٢٣، والمشاركة في فعاليات إسبوع المياه العالمي في ستوكهولم في أغسطس ٢٠٢٣، وقمة المناخ الإفريقية في كينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حيث تم التعهد بالتزامات جدية فيما يتعلق بالمياه من خلال إعلان نيروبي الذي دعا لتسريع العمل المناخي وآليات التمويل، والحدث رفيع المستوى الذي تم تنظيمه في إسبوع القاهرة السادس للمياه، والجلسة التشاورية خلال مؤتمر COP28، ومؤتمر AfricaSan7 الذي عُقد في ناميبيا واختتم بإعلان "العمل المتسارع من أجل تحقيق أهداف شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود لتقديم خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بشكل آمن في أفريقيا".

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وزير الري يلتقي نظيره المغربي لبحث سُبل تعزيز التعاون

وأضاف أننا الآن وقبل أقل من عامين لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥، وأقل من ٦ سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فإن علينا العمل بأقصى سرعة لتحقيق أهداف القارة الإفريقية في التنمية المستدامة وصياغة رؤية أفريقيا للمياه بعد عام ٢٠٢٥ وصولًا لتنفيذ أجندة الإتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة ساحل العاج للمشاركة فى مبادرة AWARe والاستفادة من مسارات المبادرة المختلفة وتقديم مقترحات للمشروعات ذات الأولوية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة لتشاغبا للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده في الفترة من شهر أكتوبر ٢٠٢٤ والذي يتزامن معه استضافة مصر لأسبوع المياه الأفريقي التاسع.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى لوران تشاغبا وزير المياه دولة ساحل العاج المياه الدول الافريقية إدارة الموارد المائية

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