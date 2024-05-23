الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنظيم معرض ملابس للأسر الأولى بالرعاية في الشهداء بالمنوفية

جانب من المعرض
جانب من المعرض

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعايا والأكثر إحتياجًا بقرى العراقية وكفر عشما وعشما وزاوية الناعورة بمركز الشهداء فى محافظة المنوفية.  

واكدت وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، "نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة بارجاء المحافظة.

وشددت على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جهته؛ قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، مشيرًا إلى أن تنظيم المعارض يأتى فى إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة المنوفية.

يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس والأحذية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة المنوفية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتقديم التسهيلات للقوافل المجانيه سواء كانت طبيه أو معارض لدعم الاسر الاولى بالرعاية. 

محافظة المنوفية التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي بالمنوفية جمعية الأورمان معرض ملابس مجاني الشهداء

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