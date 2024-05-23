هيئة تمويل الابتكار تفتح باب التقدم للنداء البحثي الثالث لمنحة العلوم

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فتح باب التقدم للنداء البحثي الثالث لمنحة العلوم الأساسية، والتي تهدف إلى تحفيز البحث العلمي في مجال العلوم الأساسية وبناء مجموعات بحثية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات وسد الفجوة التكنولوجية والمساهمة في بناء قاعدة علمية قوية في العلوم الأساسية، ما ينعكس إيجابيًا على مستوى البحث العلمي، وأثره في مصر.



وأشارت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - إلى أن الشروط العامة للنداء تتمثل في تمويل أفضل المُقترحات البحثية بحد أقصى 3 ملايين جنيه للباحثين المصريين في مجالات العلوم الأساسية (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا)، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات.



وتجدر الإشارة إلى أن المقترحات الفنية المقدمة للهيئة سوف يتم تحكيمها على أساس تنافسي من قبل نخبة من المحكمين المتخصصين في المجال العلمي للمشروعات المقدمة طبقا لقواعد الهيئة، علما بأن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية سيكون يوم الإثنين الموافق 24 يونيو القادم.

كانت قد أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع مؤسسة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD)، عن فتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين ضمن مشروع بحثي" (GE-SEED)، بتمويل يصل إلى 15 ألف يورو في السنة، للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في تشجيع الشراكات بين الجانبين وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والألمانية، وبالأخص شباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه، وذلك في إطار مشروع بحثي مقدم من الجانبين لمدة تصل إلى عامين.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية يوم 30 مايو 2024، الساعة الثانية ظهرًا.