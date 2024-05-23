عضو "إعلام الشيوخ": الإعلام العربي والمصري كشف زيف السردية الإسرائيلية

أشاد عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، النائب عماد الدين حسين، بأداء الإعلام العربي منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدا أن الإعلام العربي وبخاصة المصري نجح في كشف زيف السردية الإسرائيلية المضللة عما يحدث خلال حربها على غزة.

وقال حسين، على هامش فعاليات منتدى الأردن للإعلام والذي اختتمت أعماله أمس الأربعاء بعمان، إن الإعلام العربي عموما والمصري خصوصا لعب دورا مهما في فضح الرواية الإسرائيلية والعدوان المستمرة على غزة، مشيرا إلى أن الإعلام العربي كشف للعالم أجمع حجم الدمار والبشاعة والعنصرية فيما تفعله إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وخصوصا خلال الحرب.

أضاف أن وسائل الإعلام العربية وعبر منصتها الإلكترونية ساهمت في توصيل الحقائق إلى العالم وكانت مظاهرات الشباب في الجامعات الأمريكية والأوروبية وتحرك الشارع الدولي خير دليل على ذلك التأثير من قبل الإعلام العربي، موضحا أن الإعلام العربي، والذي كنا دائما نوجه له انتقادات له، إلا أنه في هذه الحرب لعب دورا محوريا في تغيير الرأي العام العالمي من خلال كشف الحقائق.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك مزيدا من المهنية والموضوعية في الإعلام العربي حتى يستمر في دوره الريادي وخصوصا في مثل هذه الأزمات، مشيرا إلى أن تدريب العاملين في الإعلام العربي ومزيد من الدعم والمساندة والمهنية، يستطيع الإعلام العربي أن يواكب الإعلام الدولي الذي يهيمن في مرات كثيرة على المشهد.

وقال: "كنا في الفترة الأخيرة نتجه إلى الإعلام الغربي والأجنبي للحصول على المعلومة ولكنه مؤخرا وفي فترة قصيرة، أصبح لدينا نماذج إعلامية ناجحة ومنها قناة القاهرة الإخبارية المصرية، مشيدا بأداء قناة القاهرة الإخبارية وغيرها من القنوات المصرية والعربية في تغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

واعتبر حسين أن إنشاء قناة القاهرة الإخبارية يمثل أكبر رد من الدولة المصرية على دعم ومساندة الإعلام، ما ساهم في تحقيق تطور كبير ومهم في القنوات الإخبارية المصرية، مشيرا إلى أنه رغم معاناة الصحف الورقية ولكن هناك نهضة أيضا في المواقع الإخبارية لعشرات المواقع المهمة المصرية وخصوصا الصحف التقليدية ذات المواقع الإخبارية الكبرى.

وحول دور لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، كشف النائب عماد الدين حسين أن اللجنة تجتمع بشكل دائم لمناقشة الملفات الخاصة بالإعلام والثقافة والسياحة والأثار، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة جميعا لديهم انفتاح على مناقشة كل ما يتعلق بتطوير الإعلام والعمل على نجاحه.

ونوه إلى أن هناك تعاونا كبيرا وتنسيقا بين لجنة الإعلام في مجلس الشيوخ ونظيرتها في مجلس النواب والذي بطبيعة الحال يمتلك التشريع والرقابة، مؤكدا أن هدف اللجنتين هو العمل على تطوير أداء الإعلام ومراقبته.

وشارك النائب عماد الدين حسين عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وبصفته رئيس تحرير جريدة الشروق، في إحدى جلسات منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي تحت عنوان" الزمن الرقمي من منظور ثقافي وإعلامي"، فيما تم تكريمه عقب تلك المشاركة من قبل وزارة الاتصال الحكومي الأردني.