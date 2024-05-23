الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البحرين تستضيف الدورة الـ54 لـ"وزراء الإعلام العرب".. الأربعاء المقبل

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تستضيف مملكة البحرين الأربعاء المقبل، بالتعاون بين قطاع الإعلام والاتصال بـجامعة الدول العربية ووزارة الإعلام البحرينية الدورة الـ54 لمجلس وزراء الاعلام العرب، على أن تبدأ الأعمال التحضيرية لها باجتماعات الدورة 101 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة 19 للمكتب التنفيذي، على التوالي، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية - في بيان اليوم الخميس - أنها ستشارك بوفد يترأسه السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال وعضوية وزير مفوض فالح المطيري مدير الأمانة الفنية وعبدالمنعم السباعي عضو الإدارة، بحضور وزراء الإعلام في الدول العربية ومن يقوم مقامهم، ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام.


وفي هذا الإطار، قال السفير أحمد رشيد خطابي إن اللجنة الدائمة للإعلام العربي ستتدارس مشروع جدول الأعمال انطلاقًا من البنود المدرجة والإسهامات البناءة للدول الأعضاء والشركاء المعنيين لترفع توصياتها إلى المكتب التنفيذي تمهيدًا لاعتمادها من طرف المجلس.

وأشار إلى أن هذه الدورة ستتميز باستعراض نتائج متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ53 للمجلس بالرباط، وتوصيات الدورة الـ18 للمكتب التنفيذي بطرابلس، في ضوء نتائج الاجتماعات التحضيرية للفرق واللجان المنبثقة عن اللجنة الدائمة.

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وأعلن "خطابي" عن أن على رأس مشروع جدول الأعمال مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة في سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي مناطق الأراضي المحتلة، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك اعتماد النظام الأساسي للمرصد والمنصة المدمجة، والمعهد العربي لصحافة السلام، وتوصيات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

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وتابع أن اللجنة الدائمة ستعمل على تدارس أفضل السبل لتنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وذلك في ضوء اعتماد القمة العربية العادية الـ33 بمملكة البحرين على هذه الاستراتيجية، واعتماد توصيات الملتقى الأول للمؤثرين وصانعي المحتوى في مجال التنمية المستدامة، فضلاً عن اتخاذ الخطوات الهادفة لاستكمال ملف التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، ومواصلة الجهود الرامية لنشر الثقافة الإعلامية البيئية، وتعزيز دور المرأة العربية في وسائل الإعلام، واعتماد ميثاق الشرف الإعلامي العربي بعد إثرائه بأحكام جديدة تماشيًا مع مبادرة الأمانة العامة ومقترحات الدول الأعضاء بشأن إدماج البعد الانتخابي في متابعة الاستحقاقات الانتخابية على المستوى الإعلامي.

مملكة البحرين قطاع الاعلام والاتصال جامعة الدول العربية وزارة الإعلام البحرينية وزراء الإعلام العرب الامانة العامة للجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام

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