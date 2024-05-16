السعودية تسلم البحرين رئاسة الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية

سلمت المملكة العربية السعودية المتمثلة في ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مملكة البحرين رئاسة الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية.

وتنطلق اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، لمناقشة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة أكثر من 7 أشهر، كما ستبحث القمة العديد من الملفات.