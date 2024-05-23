الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تيسيرات فى السداد لمن تم قبول توفيق أوضاعهم بالأراضى المضافة فى 6 أكتوبر وسفنكس

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن منح تيسيرات لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان للعملاء الذين تم قبول طلبات توفيق أوضاعهم بقطع الأراضي المضافة لمدينتي 6 أكتوبر وسفنكس الجديدة، وذلك بالموافقة على جدولة مبلغ الدفعة المقدمة.

آلية تطبيق القرار

وأشارت هيئة المجتمعات في بيان إلى أنه يتم جدولة الدفعة المقدمة سواء (15% أو 25%) على أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية بحد أقصى سنة ونصف محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق مع تقديم شيكات آجلة، على أن يتم سداد باقي المستحقات المالية طبقًا للقواعد وأنظمة السداد المعتمدة.

وكان قد استهل الدكتور عاصم الجزار اجتماعه بمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى المدن الجديدة، لما تمثله من مراكز لريادة المال والأعمال موزعة على أقاليم التنمية بالجمهورية، مؤكدًا أن تجربة المدن الجديدة في مصر، من أكبر التجارب على مستوى العالم، وهى محط أنظار الكثير من الدول الشقيقة والصديقة، والتى ترغب في الاستفادة من تلك التجربة، لذا يجب الحفاظ على الطابع المميز للمدن الجديدة، وعدم السماح بتدهور حالتها العمرانية.

وتابع وزير الإسكان، موقف التدفقات النقدية والمصروفات على مستوى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، موجهًا بضرورة تحقيق الاتزان المالى بين الإيرادات والمصروفات، ووضع ميزانية مستقلة لكل جهاز مدينة، والعمل على إيجاد مصادر غير تقليدية لتحقيق عوائد ذاتية للمدن، يتم الصرف منها على استدامة التنمية وتقديم الخدمات على أعلى مستوى بتلك المدن.

كما وجه الوزير بضرورة التحديث الدورى لموقف مخزون الهيئة من الأراضى المرفقة والوحدات السكنية الجاهزة للبيع، وحصر الحصص العينية المملوكة للهيئة من مشروعات الشراكة بكل مدينة، وإعداد خطة لطرح الأراضى والوحدات السكنية، والمتابعة المستمرة لموقف تحصيل مستحقات وأقساط بيع الأراضى والوحدات، وغيرها من مستحقات الهيئة، وتقييم مسئولى وموظفى أجهزة المدن الجديدة طبقًا لمدى الالتزام بما يسند إليهم من أعمال.

نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يزور مدينة العلمين الجديدة

المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة سفنكس الجديدة مدينتي 6 أكتوبر

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