الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يزور مدينة العلمين الجديدة

خلال الجولة
خلال الجولة

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة، والأعمال الجاري تنفيذها. يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير لشئون التنمية والتطوير، وذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات 

وفي مستهل الزيارة، استمع مسئولو الإسكان إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التنموية التي تم ويجرى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وخطط الطرح المستقبلية للمشروعات.

ثم قام المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، بجولة تفقدية بمواقع مشروعات مدينة العلمين الجديدة، بدأت بالمدينة التراثية مرورًا بكباري البوغاز، والأبراج الشاطئية، والكمبوند السكنى مزارين، والحي اللاتيني، وكل مشاريع المدينة.

وشدد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن على أن الهوية البصرية للمدن تمثل عنصرًا حيويًا في تشكيل انطباعات الزائرين والمستثمرين، ولذلك يجب العمل على تطويرها بشكل مستمر، كما أن الالتزام بالمعايير الموحدة سيساعد في تحقيق رؤية مستقبلية تجمع بين الجودة والجمال.

العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة

وأكد المهندس أمين غنيم أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.

المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات المجتمعات العمرانية التنمية وتطوير المدن مدينة العلمين الجديدة الخدمات المقدمة للسكان

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