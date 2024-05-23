الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة طالب غرقًا فى ترعة الرياح العباسى بالغربية

غرق - أرشيفية
غرق - أرشيفية

لقى طالب مصرعه غرقًا في ترعة الرياح العباسي بالقرب من قرية ميت المخلص، التابعة لمركز زفتى في الغربية، وتم انتشال الجثة وتحويلها إلى المستشفى العام.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطار يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية ميت المخلص بغرق طالب في ترعة الرياح العباسي.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "ع. خ"، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، مقيم بقرية كفر خزاعل مركز السنطة.

تم انتشال الجثمان وتحويله إلى المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طالب مصرعه مركز زفتى محافظة الغربية المستشفى العام

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