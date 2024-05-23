محمد مكى: حرس الحدود يستحق العودة للممتاز والفوز على الترسانة بداية قوية

وجه محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، الشكر للاعبيه بعد الفوز على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بداية مشوار دورة الترقي للدوري الممتاز.

وأكد محمد مكي أن مواجهة الترسانة بملعبه في بداية دورة الترقي للدوري الممتاز كانت صعبة لكن لاعبيه نجحوا في تحقيق فوز غالٍ سيمنحهم الثقة في المباريات المقبلة.

وأشار محمد مكي إلى أن فريقه نجح في التقدم بهدف ورغم تعادل الترسانة من ركلة جزاء إلا أن الحدود نجح في العودة وتسجيل الهدفين الثاني والثالث ليحقق فوزا غاليا.

وقال محمد مكي إن حرس الحدود يستحق العودة للدوري الممتاز رغم الظروف الصعبة التي تعرض لها وأهمها إيقاف القيد الذي حرم الفريق من تدعيم صفوفه بلاعبين جدد مثل باقي الأندية.

مواجهة سبورتنج صعبة بعد فوزه على السويس

وعن المباراة المقبلة أمام سبورتنج قال المدير الفني لحرس الحدود إن كل مباريات دورة الترقي صعبة وفوز سبورتنج على منتخب السويس زاد من صعوبة المواجهة المقبلة مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة الترسانة خاصة الأخطاء الدفاعية لمنع تكرارها أمام سبورتنج.

في المقابل أكد محمود شاكر عبد الفتاح المدرب العام للترسانة أن فريقه كان يمكن أن يتقدم في الشوط الأول والفرصة التي أتيحت له تحولت إلى هجمة مرتدة سجل منها حرس الحدود الهدف الثاني وتكرر الأمر في بداية الشوط الثاني عندما أهدر أوجستين أوتو فرصة من انفراد تام تحولت أيضا إلى هجمة مرتدة سجل منها حرس الحدود الهدف الثالث.

مدرب الترسانة: التوتر أثر على أداء اللاعبين

وقال المدرب العام للترسانة إن التوتر أثر على أداء اللاعبين بسبب الحديث المستمر عن غياب الترسانة عن دوري الأضواء لمدة 15 سنة وأضاف أن فريقه لم يفقد الأمل في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز وأن هناك خمس مباريات أخرى في دورة الترقي، مشيرا إلى أن كل المباريات صعبة وأن الجهاز الفني سيعقد جلسات مع اللاعبين قبل مواجهة السويس المقبلة وأنه سيحاول علاج الأخطاء التي حدثت في مباراة حرس الحدود.