ركلة جزاء أثارت الجدل.. كواليس حوار طاقم تحكيم الترسانة وحرس الحدود بدورى الترقى

شهدت مباراة الترسانة وحرس الحدود التي جمعت الفريقين في دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز موسم “2024-2025”، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

واحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لصالح فريق الترسانة في منتصف الشوط الأول قبل أن تُظهر الإعادة أن الكرة لا يوجد بها أي ركلة جزاء وأنها لمسة يد على لاعب الترسانة.

وعلم "الدستور"، أن محمود البنا تورط في احتساب ركلة الجزاء بناء على قرار من محمد لطفي مساعد الحكم والذي أبلغه بوجود خطأ لصالح الترسانة، معتقدًا ارتطام الكرة في يد مدافع حرس الحدود وليس مهاجم الترسانة.

واحتسب الحكم محمود البنا ركلة الجزاء بناء على قرار مساعده.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات خاصة، عن استياء لجنة الحكم بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا من قرار المساعد، مشيرًا إلى أن مساعد الحكم مهدد بتوقيع عقوبة كبيرة عليه وإيقافه عدد كبير من المباريات على حد تقدير.

وفاز فريق حرس الحدود على الترسانة بملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى في دورة الترقي للدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم حرس الحدود 2-1 وجاء هدف حرس الحدود الأول في الدقيقة 12 عندما انطلق محمود ممدوح في الجانب الأيمن ودحل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أرضية أبعدها عمر ساجد حارس الترسانة بشكل خاطىء وتابعها محمد مصطفى لداخل المرمى.

وفي الدقيقة 23 احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للترسانة عندما مرر خالد مسعد كرة عرضية لعبها محمد ناجح مهاجم الترسان بيده لكن مساعد الحكم محمد محمود لطفي أشار للبنا بوجود ركلة جزاء تصدي لها أوجستين أوتو وسجل هدف التعادل للترسانة.

وجاء هدف حرس الحدود الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما تسلم محمود ممدوح الكرة في منتصف الملعب ومررها لإسلام سمير المنطلق في عمق دفاع الترسانة انفرد وسدد الكرة داخل المرمى.

هاجم الترسانة في بداية الشوط الثاني وسدد محمد ناجح كرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة وفي الدقيقة 55 تلقى أوجوستين أوتو تمريرة إسلام عصام داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 60 مرر مصطفى جمال كرة طولية لعبها محمود أبوجودة برأسه لمحمود ممدوح الذي سدد الكرة فأصطدمت بالحارس عمر ساجد وعادت إلى محمود ممدوح الذي سددها برأسه داخل المرمى مسجلا الهدف الثالث لحرس الحدود.

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