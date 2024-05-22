دورة الترقي للممتاز.. حرس الحدود يفوز على الترسانة 3-2 وسبورتنج يهزم السويس بهدف

أثبت فريق حرس الحدود أنه المرشح الأول للصعود للدوري الممتاز بعد فوزه على الترسانة بملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى في دورة الترقي للدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم حرس الحدود 2-1 وجاء هدف حرس الحدود الأول في الدقيقة 12 عندما انطلق محمود ممدوح في الجانب الأيمن ودحل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أرضية أبعدها عمر ساجد حارس الترسانة بشكل خاطىء وتابعها محمد مصطفى لداخل المرمى

وفي الدقيقة 23 احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحية للترسانة عندما مرر خالد مسعد كرة عرضية لعبها محمد ناجح مهاجم الترسان بيده لكن مساعد الحكم محمد محمود لطفي أشار للبنا بوجود ركلة جزاء تصدي لها أوجستين أوتو وسجل هدف التعادل للترسانة .

وجاء هدف حرس الحدود الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما تسلم محمود ممدوح الكرة في منتصف الملعب ومررها لإسلام سمير المنطلق في عمق دفاع الترسانة أنفرد وسدد الكرة داخل المرمى .

هاجم الترسانة في بداية الشوط الثاني وسدد محمد ناجح كرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة وفي الدقيقة 55 تلقى أوجوستين أوتو تمريرة إسلام عصام داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 60 مرر مصطفى جمال كرة طولية لعبها محمود أبوجودة برأسه لمحمود ممدوح الذي سدد الكرة فأصطدمت بالحارس عمر ساجد وعادت إلى محمود ممدوح الذي سددها برأسه داخل المرمى مسجلا الهدف الثالث لحرس الحدود.

بعد الهدف دفع حسين شكري المدير الفني للترسانة بمحمد محمود خضر وميدو العطار بدلا من حسن الشاذلي ومحمد يوسف وسدد إسلام عصام كرة من خاج منطقة الجزاء بين يدي كريم عماد حارس الحدود.

في الدقيقة 74 دفع محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود بعبد الروف زيكو وأحمد شعبان بدلا من محمد القط وإسلام سمير وفي الدقيقة 78 مرر خالد مسعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء خرج إليها الحارس كريم عماد في توقيت خاطىء وسددها ميدو العطار برأسه داخل المرمى الخالي مسجلا الهدف الثاني للترسانة .

بعد الهدف كاد ميدو العطار أن يدرك التعادل لكن كريم عماد أنقذ مرماه من هدف مؤكد ودفع حسين شكري بمحمد عماد الفيل بدلا من إسلام عصام لزيادة الكثافة الهجومية واحتسب الحكم محمود البنا خمس دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الرابعة منها مرر خالد مسعد كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمد محمود خضر برأسه بجوار القائم لتنتهي المباراة بفوز حرس الحدود 3- 2.

وفي ستاد حرس الحدود بالإسكندرية فاز سبورتنج على منتخب السويس بهدف سجله طارق السيد في الدقيقة 61 وقام الحكم محمد سلامة "ميدو" بطرد محمد عماد لاعب السويس في الدقيقة 18 لتدخله بعنف مع لاعب سبورتنج .