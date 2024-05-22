عامر حسين: شرط واحد لتأجيل مباريات دور الـ32 من كأس مصر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة، عن شرط تأجيل مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأكد رئيس لجنة المسابقات، أنه تم وضع شرط تأجيل مواجهة الفريق الذي سيتم استدعاء 3 لاعبين أو أكثر من صفوفه لمعسكر منتخب مصر.

وقال عامر حسين، في تصريحات له "مواجهات دور الـ32 في موعدها حتى الآن، التأجيل سيكون للفريق الذي يُستدعى منه 3 لاعبين على الأقل لمنتخب مصر فقط".

وأتم: "في حالة طلب هذا الفريق أن يلعب بشكل طبيعي فسيلعب أيضا وقتها".

وتنطلق منافسات دور الـ32 خلال الفترة من 28 مايو الجاري وحتى 1 يونيو المقبل.

هذا الأمر يعني احتمالية تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك ضد الألومنيوم وبروكسي في دور الـ32 من كأس مصر، كبيرة للغاية.

مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر

تقام مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، حيث تقام جميع المباريات خلال الفترة من 28 مايو وحتى يوم الأول من سهر يونيو، فى حين يتوقف الدورى الممتاز يوم 27 مايو، تمهيدًا لبدء معسكر الفراعنة يوم 28 من الشهر نفسه بناء على رغبة حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر.



وأسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر التي أجريت يوم الخميس الماضي بمقر الجبلاية، عن وقوع الأهلي في مواجهة الألومنيوم، والزمالك مع بروكسي.



وجاءت باقي المواجهات كالآتي:

فاركو مع الوسطى، البنك الأهلي وبتروچت، المصري وجمهورية شبين، بيراميدز ونادي النصر القاهرة، الاتحاد السكندري وأبوقير للأسمدة، المقاولون العرب والترسانة، البلدية والجونة، طلائع الجيش وبورفؤاد، الإسماعيلي ونادي القناة، سموحة ولافيينا، فيوتشر وبترول أسيوط، إنبي والنجوم، سيراميكا ومكادي، زد والداخلية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و10 يونيو المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

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