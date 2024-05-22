خلاف بين سكارليت جوهانسن وشركة Open AI.. ما القصة؟

في خطوة مفاجئة، أثارت سكارليت جوهانسن جدلًا واسعًا داخل صناعة هوليوود بتصريحاتها الأخيرة حول استخدام صوتها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث هددت بمقاضاة شركة Open AI بسبب التشابه الكبير بين صوتها وصوت برنامج sky.

قررت OpenAI وقف استخدام أحد الأصوات في ChatGPT بشكل مؤقت بعد اتهامات من الممثلة سكارليت جوهانسون بأن الصوت يشبه صوتها بشكل مخيف.

أعلنت الشركة يوم الاثنين أنها "تعمل على إيقاف" الصوت المعروف باسم Sky وهو واحد من خمسة أصوات يمكن استخدامها في ChapGPT في بيان نشرته على X، قالت OpenAI:"لقد سمعنا أسئلة حول كيفية اختيارنا للأصوات في ChatGPT، وخاصة Sky، ونحن نعمل على إيقاف استخدامه مؤقتًا أثناء معالجتها."

تأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت جوهانسون، التي أدت صوت مساعد الذكاء الاصطناعي في فيلم "Her" عام 2013، تساؤلات حول كيفية اختيار الأصوات الواقعية لروبوت الدردشة الذكي. وفي بيان لـ The Epoch Times، زعم وكيل الدعاية لجوهانسون، مارسيل باريسو: "في سبتمبر الماضي، تلقت عرضًا من سام ألتمان لتقديم صوتها لـ ChatGPT 4.0 الحالي."

وأضاف:"أخبرني أنه شعر أنه من خلال التعبير عن النظام، يمكنها مساعدة المستهلكين على الشعور بالارتياح تجاه التحول الزلزالي فيما يتعلق بالبشر والذكاء الاصطناعي."

مع ذلك، قررت جوهانسون رفض العرض "لأسباب شخصية" وبعد 9 أشهر، بدأت الشائعات تنتشر حول تشابه النظام المسمى "Sky" مع صوت جوهانسون.