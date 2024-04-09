من طفل نابغة لقائمة المليارديرات.. سام ألتمان رجل الذكاء الاصطناعي في العالم

أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية، أنه تمت إضافة سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ومطور برنامج الدردشة الآلي ChatGPT أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي للغاية إلى قائمة المليارديرات، بفضل استثماراته الضخمة في الشركات الناشئة وغيرها من الشركات.

ترك الجامعة واتجه للعمل في التكنولوجيا.. مسيرة حافلة لسام ألتمان

وبحسب موقع "بيزنس إنسيدر" البريطاني، فإن إضافة ألتمان لقائمة المليارديرات في فوربس هي علامة أخرى فارقة للرئيس التنفيذي لشركة OpenAI الخاصة بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتابعت أن رجل الأعمال البالغ من العمر 38 عامًا كان اسمًا مألوفًا في سيليكون فالي لسنوات حتى الآن، لكن بقية العالم يتعرف عليه الآن من خلال نجاح برنامج الدردشة الآلي ChatGPT الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي تم إطلاقه في عام 2022.

وأضافت أنه على الرغم من أن شركته المدعومة من مايكروسوفت قد اكتسبت شعبية كبيرة على مدى العامين الماضيين، إلا أن فوربس تعزو مكانة ألتمان الملياردير في المقام الأول إلى استثماراته الأخرى.

وأشارت إلى أنه قبل طفرة الذكاء الاصطناعي، أمضى ألتمان سنوات كرئيس لشركة Y Combinator لتسريع الشركات الناشئة، وكان يمتلك حصصًا في Reddit، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال الاندماج النووي تُعرف باسم Helion، والمزيد.

نشأ ألتمان في سانت لويس بولاية ميسوري، وتعلم كيفية برمجة وتفكيك جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh عندما كان عمره 8 سنوات، وأخبر مجلة نيويوركر أن وجود جهاز Mac ساعده في حياته خرج ألتمان من رعاية والديه عندما كان في السادسة عشرة من عمره.

التحق بمدرسة جون بوروز، وهي مدرسة إعدادية جامعية خاصة غير طائفية في سانت لويس، درس ألتمان علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد لمدة عامين قبل أن يتركها هو واثنين من زملائه من أجل العمل بدوام كامل على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم، Loopt، الذي يشارك موقع المستخدم مع أصدقائهم.

كانت Loopt جزءًا من المجموعة الأولى المكونة من ثماني شركات في شركة Y Combinator لتسريع بدء التشغيل، وحصلت كل شركة ناشئة على 6 آلاف دولار من كل مؤسس، وصلت قيمة Loopt في النهاية إلى 175 مليون دولار، لكنها لم تحصل على ما يكفي من الاهتمام، لذلك باعها المؤسسون مقابل 43 مليون دولار في عام 2012.

وفي الوقت نفسه، فهو لا يملك حصة مالية في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة غير الربحية OpenAI التي تبلغ قيمتها الآن 80 مليار دولار، والتي شارك في تأسيسها مع الملياردير إيلون ماسك وآخرين في عام 2015.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إضافة ألتمان إلى قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم، ففي عام 2015، تم إدراجه في قائمة فوربس الأولى على الإطلاق لأفضل 30 شخصًا تحت سن 30 عامًا لرأس المال الاستثماري.

وفقًا لتقرير تحقيق فوربس، فإن الحصة الكبرى من ثروة ألتمان تأتي من استثمارات الشركات الناشئة في الشركات المدعومة من قبل شركة تسريع بدء التشغيل التكنولوجي Y Combinator Management، LLC.