السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أصبحت خطرا على البشرية.. ماسك يرفع دعوى ضد "Open AI"

إيلون ماسك
إيلون ماسك

رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي" مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي" التي ساهم في تأسيسها عام 2015، متهمًا مسؤوليها بـ "انتهاك" عقدها التأسيسي.

 

وكان صاحب منصة "إكس" وأحد أغنى الرجال في العالم بفضل شركتيه "تيسلا" و"سبايس إكس"، عام 2015 من بين مؤسسي "أوبن إيه آي" إلى جانب سام التمان، المدير العام الحالي.

 

ولكنّ ماسك استقال من الشركة عام 2018، وبات راهنًا من أبرز منتقديها.

 

وفي العام الفائت، أسّس شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي "اكس ايه آي".

 

وفي مستندات رُفعت إلى محكمة في سان فرانسيسكو واطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة، اتّهم الملياردير "أوبن ايه آي" ومديرها سام ألتمان بانتهاك العقد التأسيسي للشركة.

 

وكانت "اوبن ايه آي" تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي "مفتوحة المصدر" (مُتاحة وقابلة للتعديل والاستخدام وإعادة التوزيع).

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