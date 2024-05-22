الخميس 23 مايو 2024
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التفاصيل الكاملة.. ما القصة وراء حصول تارا عماد على جواز سفر الجبل الأسود

الفنانة تارا عماد
الفنانة تارا عماد

أثارت الفنانة تارا عماد جدولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعدما أعلنت أنها تمكنت من الحصول على جواز سفر الجبل الأسود أو Montenegro، وهي بلد والدتها، حيث أعلنت عن حصولها على الجواز في يوم استقلال الجبل الأسود والذي تقول عنه أن والدتها كانت تسعد بهذا اليوم وكانت تحدثها عنه كثيرا. 
 


 

وأوضحت تارا عماد عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حصولها على جوار سفر لدولة مونتنجرو أو ما تعرف بالجبل الأسود هو كان أمنية والدتها وحصولها على هذا الجواز يعتبر إنجازا كبيرا للغاية لذا كان واحد من أكثر أمنياتها وتحقيقها، خاصة بعد وفاة والدتها بـ 40 يوما.
 

وتعتبر دولة الجبل الأسود من أفضل الوجهات السياحية خاصة أنها مفتوحة للمصريين بدون تأشيرة وهو ما يجعلها مقصد كبير لكثير من المصريين، لذا تعتبر زيارتها هدف كبير أمام الكثير من المصريين.

 

 

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