لحظة بلحظة.. "القاهرة الإخبارية" تواصل تغطيتها الخاصة لـ"الحرب على غزة"

تواصل قناة "القاهرة الإخبارية" تقديم تغطيتها المكثفة للوضع في للحرب على قطاع غزة ومدينة رفح، من خلال مراسليها المتواجدين في قلب الحدث على مدار الساعة.

وقال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الآليات الإسرائيلية تقدمت منذ فجر هذا اليوم باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية، -وتحديدًا- المنطقة الشرقية لمخيم "يبنا"، بعدما تجاوزت المناطق الواقعة في حي البرازيل، الذي تعرض الليلة الماضية وفجر اليوم إلى قصف عنيف من قِبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف "أبوكويك"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدفعية الإسرائيلية مهدت ناريًا لدخول الآليات التي تمركزت على مدار الأيام الماضية بالمناطق الشرقية لحي البرازيل، لكن الآليات الإسرائيلية باتت تسيطر على منطقة بوابة صلاح الدين واجتازتها، وأقامت سواتر ترابية لتمركز الآليات على مشارف مخيم "يبنا".

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 6 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 62 شهيدًا و136 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35709 شهداء، و79990 مصابًا منذ 7 أكتوبر، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن توقف الخدمة الصحية بمحافظتي غزة والشمال ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد 700 ألف فلسطيني؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بإقامة مستشفيات ميدانية وإدخال وفود طبية بشكل فوري وعاجل إلى محافظتي غزة والشمال.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 25 عسكريًا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبوسالم التجاري جنوب قطاع غزة، لليوم السادس عشر على التوالي، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وكانت قوات الاحتلال قد احتلت في السابع من الشهر الجاري، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

فيما تواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من الشهر الجاري، إغلاق معبر كرم أبوسالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح الفلسطينية، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات للقطاع، وسفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج خارج القطاع المحاصر.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتقد أن إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن تتم من خلال المفاوضات وليس الاعتراف بها من جانب واحد؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج عن الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو الجاري، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر حينما تتحدث اليوم عبر مصادرها المسئولة تقول: "أنا أعي ما تقوم به إسرائيل بشكل كامل.. أنا أفهم دوافع إسرائيل فيما تفعله.. أنا أرصد هذه الأكاذيب.. أنا أرد على هذه الأكاذيب، لكن هذا لن يرجعني عن القيام بدوري الكامل في الوصول إلى حل للمشهد".

وأضاف "الباز"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا اعتدنا على ذلك، فهذه ليست أول مرة تجابه مصر من قبل إسرائيل بشائعات وأكاذيب، وليست هذه أول مرة تتحدث مصادر مجهولة نعتبرها لا قيمة لها، لأن المصدر الكاذب هو مصدر لا قيمة له.

وأوضح أن "مصر وُجهت كثيرًا بمثل هذه الممارسات الباطلة، لكنها تعلن اليوم أن هذا من صغائر الأمور، وهذه الأمور تعودنا عليها كثيرًا ولن تجعلنا نتراجع أو تجعلنا نتوقف عن بذل الجهد الذي بدأت مصر عمله، والذي يوصف بأنه جهد يبذل فوق طاقة البشر، ونحن نستكمله، ومصر تستوعب هذا الموقف".