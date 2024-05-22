مواعيد معرض الزهور لعام 2024.. وكيف تصل إليه بالمواصلات العامة؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن موعد معرض الزهور لعام ٢٠٢٤، فيعتبر معرض الزهور من أكثر الأمور التي يتهافت الكثير على زيارتها لشراء الزهور المميزة والمختلفة، ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن معرض الزهور وموعد انطلاقه.

ميعاد معرض الزهور



وتم افتتاح معرض الزهور 2024 منذ أيام، ويستمر لمدة شهر.

ويعتبر معرض الزهور من أكثر المعارض الناجحة التي يتهافت الكثير عليها، وتشهد إقبالا ضخما من قبل المواطنين وكذلك الطلبة، وعادة ما يضم أشياء مختلفة وجذابة لذا يشهد عدد ضخم من الزوار بشكل سنوي.

مكان معرض الزهور 2024

ويكون معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، ويكون سعر تذكرة الدخول لمعرض الزهور 10 جنيهات وتذكرة السيارة 25 جنيها، ويعتبر من أفضل الأماكن المميرة للمعرض خاصة انه منطقة حيوية ومميزة وسهلة الوصول.

ويمكن الذهاب للمعرض من خلال استقلال مرفق مترو الأنفاق والنزول لمحطة الدقي ومن خلالها التمشية ما يقرب من ٥ دقائق إلى مكان المعرض.

معرض الزهور 2024 النسخة الـ91

ويعتبر معرض الزهور من أكثر المعارض المميزة نظرا لأنه يحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها والنادرة، كما يضم أيضا نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

ويكون المشاركون في المعرض من منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

يضم معرض الزهور في نسخته الـ 91 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، كما تم تخصيص مساحة داخل المعرض هذا العام لمعرض خاص بالسلع الغذائية والموجودة بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ 30%، الأمر الذي يصب في مصلحة الزوار والمزارعين.