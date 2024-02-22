الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

معرض الزهور 2024

جريدة الدستور

يُعدّ معرض الزهور من أهم المعارض الزراعية في مصر، حيث يُقام سنويًا ويضمّ مجموعة متنوعة من الزهور والنباتات من مختلف أنحاء العالم. يُتيح المعرض للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة أجمل أنواع الزهور، بالإضافة إلى شراء بعضها.

معرض الزهور 2024


وتفتتح وزارة الزراعة خلال أيام معرض الزهور في دورته الـ 91، وهو الحدث الزراعي والثقافي والترفيهي الذي ينتظره الكثيرون سنويا، وخاصة محبي الزهور ونباتات الزينة.


ومن المقررر أن يُقام معرض الزهور، في المتحف الزراعي، والكائن بجوار مقر وزارة الزراعة بالدقي.

ويهدف إلى نشر الوعي بأهمية الزهور والنباتات، وتشجيع زراعة الأشجار، ودعم المزارعين.

المعرض الذي يقام في مساحة 10 أفدنة، يتضمن فعاليات وأنشطة منها "عروض موسيقية، عروض مسرحية، ورش عمل للأطفال، ندوات ومحاضرات عن الزراعة والنباتات، ومعارض فنية، ومسابقات لأجمل حديقة منزلية، وعروض لتنسيق الزهور".

أهم أنواع الزهور والنباتات المعروضة: "الورد الجوري، الورد الهولندي، الورد الفرنسي، الزنبق الأبيض، الزنبق الأصفر، الزنبق البنفسجي، الأوركيد الأبيض، والأوركيد البنفسجي، والأوركيد الوردي". ومن النباتات الخضراء: "النخيل، السرخس، الكركديه".

يشار إلى أن فكرة معرض زهور الربيع بدأت فى عهد السلطان حسين عام 1914 تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين أى أنه بدأ منذ 109 أعوام، لكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

وتم تحديد سعر تذكرة الدخول للمعرض بـ 10 جنيهات للفرد، حيث يحرص عدد كبير من المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، ويشارك فيه منتجو الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات الي لاند سكيب ونظم الرى الحديث وكذلك يضم منافذ بيع السلع الغذائية.
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