الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قناة 13 الإسرائيلية: تل أبيب تنوي منع دخول سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا إلى الضفة وغزة

غزة
غزة

في خطوة تثير الجدل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن نية تنفيذ إجراءات لمنع دخول سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأشارت مصادر رسمية إسرائيلية إلى أن هذا الإجراء يأتي ردًا على مواقف سياسية اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية معادية لها.

وبحسب ما أفادت به قناة 13 الإسرائيلية، فإن تل أبيب تعتزم أيضًا استبعاد السفراء المذكورين من المشاركة في المناسبات الرسمية المقامة في البلاد، في إطار سلسلة من التدابير القاسية ضد تلك الدول.

تجدر الإشارة أن هذه الخطوة، تأتي على خلفية اتخاذ  كلا من النرويج وأيرلندا وأسبانيا خطوة الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية مستقلة.

واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السفيرين الإسرائيليين من أيرلندا والنرويج إلى إسرائيل للتشاور بشكل فوري، على خلفية إقرار الدولتين بالاعتراف بدولة فلسطينية.

الحكومة الاسرائيلية قطاع غزة غزة النرويج ايرلندا اسبانيا

مواد متعلقة

استدعاء السفراء وطلبات عقابية واقتحامات.. خطة "الاحتلال" لمحاوطة أوروبا ردًا على الاعتراف بفلسطين

جنون فى إسرائيل بعد الاعتراف بدولة فلسطين.. تصريحات متضاربة ومخاوف من القادم

مكاسب تاريخية.. دول أوروبية تربك حسابات الاحتلال وتعترف بالدولة الفلسطينية

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 4 - 11 مايو الجاري

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أنغام تثير الجدل بفساتين باهظة الثمن.. والجمهور: "مش متعودين منها على كدا"

برلمانى: المنطقة الاقتصادية بقناة السويس شهدت تطورا كبيرا وتحتاج خطة ترويج دولية مكثفة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

التطبيق من اليوم.. 500 جنيه مقابل شهادة بيانات التصالح بمخالفات البناء (انفراد)

صفعة أوروبية كبرى على وجه نتنياهو.. دعم الجنائية الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية

قرار وزارى بإبعاد سوريين خارج البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

بعد اقتحامه المسجد الأقصى.. "بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة