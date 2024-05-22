قناة 13 الإسرائيلية: تل أبيب تنوي منع دخول سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا إلى الضفة وغزة

في خطوة تثير الجدل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن نية تنفيذ إجراءات لمنع دخول سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت مصادر رسمية إسرائيلية إلى أن هذا الإجراء يأتي ردًا على مواقف سياسية اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية معادية لها.

وبحسب ما أفادت به قناة 13 الإسرائيلية، فإن تل أبيب تعتزم أيضًا استبعاد السفراء المذكورين من المشاركة في المناسبات الرسمية المقامة في البلاد، في إطار سلسلة من التدابير القاسية ضد تلك الدول.

تجدر الإشارة أن هذه الخطوة، تأتي على خلفية اتخاذ كلا من النرويج وأيرلندا وأسبانيا خطوة الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية مستقلة.

واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السفيرين الإسرائيليين من أيرلندا والنرويج إلى إسرائيل للتشاور بشكل فوري، على خلفية إقرار الدولتين بالاعتراف بدولة فلسطينية.