جنون فى إسرائيل بعد الاعتراف بدولة فلسطين.. تصريحات متضاربة ومخاوف من القادم

قررت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي سحب سفرائها من أيرلندا والنرويج، بعد اعتراف البلدين بالدولة الفلطسينية، وتعهد من إسبانيا باتخاذ نفس الخطوات في القريب العاجل.

إسرائيل تستدعي سفرائها في النرويج وأيرلندا

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، استدعى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس سفيري إسرائيل في أيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات فورية مع إعلان أوسلو أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وتوقعات بأن تتخذ دبلن قرارًا مماثلاً.

وقال كاتس في تصريحات: "أبعث برسالة لا لبس فيها إلى أيرلندا والنرويج.. إسرائيل لن تترك هذا الأمر يمر بهدوء"، محذرًا باتخاذ نفس الخطوات إذا ما حذت إسبانيا حذوهم واعترفت بالدولة الفلسطينية.

وقال كاتس، في بيان له: "تعتزم أيرلندا والنرويج إرسال رسالة إلى الفلسطينيين والعالم بأسره مفادها أن الإرهاب يؤتي ثماره"، مضيفًا أنهما "يمنحان جائزة لحماس وإيران".

وتابع "الخطوة الملتوية التي قامت بها هذه الدول هي إهانة لضحايا 7 أكتوبر، كما أنه يضر بجهود إعادة المحتجزين الـ128 الموجودين في غزة".

وزعم "كاتس" أن "ذلك يجعل السلام أقل احتمالا ويقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وخلص "كاتس": إلى أن "استعراض الغباء الأيرلندي النرويجي لا يردعنا، فنحن مصممون على تحقيق أهدافنا: إعادة الأمن إلى مواطنينا، وإسقاط حماس، وإعادة المحتجزين".

وكانت الدول الأوروبية الثلاثة قد أعلنت اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية في تصريحات كشف عنها رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس صباح اليوم الأربعاء، ليربك حسابات الاحتلال الإسرائيلي ويزيد من عزلة الاحتلال الدولية.

وتزامن الإعلان مع استعداد المحكمة الجنائية الدولية النظر في مطلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وعدد من القادة العسكريين في جيش الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.