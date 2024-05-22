قاتل "عروس المنيا" يمثل جريمته فى المقابر

أمر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج وقتل فتاة والمعروفة إعلاميًا بـ"عروس المنيا"، وإلقاء جثتها مشوهة بالمقابر، وذلك بعد أربعة أيام من اختفائها لسرقة مصوغاتها الذهبية والإيصالات التي طالبت بتحصيلها منه لصالح الشركة التي تعمل بها.

واصطحبت النيابة العامة بمركز بني مزار، برئاسة أحمد السيد، وزياد محمد، مدير النيابة، المتهم، إلى موقع الجريمة، بمقابر الشيخ عطا، المجاورة لمدينة بني مزار، لتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقررت النيابة أيضًا التحفظ على صاحب محل مشغولات ذهبية، وسائق التوك توك للتحقيق معهما في مقتل فتاة أبشاق بالمنيا.



فيما رفضت أسرة المجني عليها، قبول العزاء لحين صدور حكم الإعدام للمتهم.



والبداية بتلقي مدير أمن المنيا، بلاغ في 14 مايو الجاري، باختفاء "منه. ر" مقيمة بقرية أبشاق بمركز بني مزار، وعقب اختفائها بأربعة أيام تم العثور عليها جثة هامدة بمقابر الشيخ عطا، بمركز بني مزار، مصابة بجروح بالرأس وتشوه بالوجه.

ونجحت الأجهزة الأمنية بشمال المنيا، في كشف ملابسات الواقعة، بعد 14 ساعة من العثور على جثة المجني عليها، والقبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة للتصرف.